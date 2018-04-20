Замглавы МЭР заявил об интересе частного бизнеса к развитию малой авиации в Крыму

Крыму необходимо развивать малую авиацию, частный бизнес проявляет интерес к этим проектам, сообщил RNS курирующий Крым заместитель министра экономического развития Сергей Назаров в кулуарах Ялтинского международного экономического форума 2018.

«Единственное, что в Крыму надо делать — это развивать малую авиацию…Это задача уже, наверное, частного бизнеса. В принципе, интерес этот есть, проявляется. Я думаю, что в скором будущем будет реализовываться», — сказал он, отметив, что, по его мнению, развитие малой авиации в Крыму может быть реализовано в течение трех лет.

«Интерес повышается, будет реализовано», — добавил Назаров.

По мнению Назарова, существующего аэропорта в Симферополе и строящегося в Бельбеке достаточно для текущего уровня пассажиропотока.

«Кроме этих, нет, мне кажется, что этих достаточно, исходя из пассажиропотока», — сказал он.