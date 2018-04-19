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Ростуризм: увеличение конкуренции в авиаперевозках в Крым позволит снизить их стоимость
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Ростуризм: увеличение конкуренции в авиаперевозках в Крым позволит снизить их стоимость 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Открытие нового аэровокзала в Симферополе и расширение сотрудничества с авиакомпании может привести к снижению стоимости авиабилетов в Крым. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.
"Был открыт замечательный аэропорт, масштабный, он позволяет качественно обслужить 6 млн человек ежегодно, расширяется маршрутная сетка полетов — из 67 регионов будут летать самолеты рейсами 17 авиакомпаний. Мы считаем, что увеличение конкуренции приведет к снижению стоимости авиационной перевозки, так что мы надеемся на рост популярности Крыма у наших граждан", — сказал он.
Сафонов отметил, что совокупный эффект от появления нового аэровокзала и планируемый запуск автомобильного движения по Крымскому мосту дадут эффект уже в 2018 году. «Мы естественно ожидаем увеличения въездного туристического потока в Крым, в прошлом году это было 5,4 млн человек, в этом году мы думаем, что более 6 млн человек приедут в Крым. Причем не только автомобильным транспортом люди будут приезжать, будут пользоваться паромной переправой, авиационным транспортом», — пояснил глава Ростуризма.
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь открылся в апреле 2018 года. Решение построить в Симферополе новый терминал аэропорта приняли в связи с тем, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году произошел резкий рост пассажиропотока. Если в 2013 году аэропорт обслужил 1,2 млн пассажиров, то в 2014 году эта цифра увеличилась вдвое — до 2,8 млн пассажиров. С 2015 года аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.
IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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