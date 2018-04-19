Крупнейший банк Крыма ожидает увеличения числа безналичных платежей в 2018 году втрое

"Теперь у нас задача, чтобы клиенты все больше и больше пользовались картами в торговых сетях. Поэтому сейчас мы увеличиваем количество торговых точек, где карты принимают. У нас уже 12 тыс. терминалов расставлено по всему Крыму. И количество безналичных платежей растет кратно. [В 2018 году] мы думаем, что мы утроим объем безналичных расчетов по нашим картам", — сказал он.

Собеседник уточнил, что за первый квартал 2018 года число безналичных платежей удвоилось. Сейчас около 25% от общего объема операций — безналичные. Для того, чтобы мотивировать клиентов пользоваться безналичным расчетом, банк не только устанавливает новые терминалы, но также проводит бонусные акции, запустил рекламу и принимает другие меры.

Ранее сообщалось, что число транзакций в торговых терминалах РНКБ в Крыму в 2017 году по сравнению с предыдущим годом вырос в 2,2 раза — до 24 млрд рублей.

РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 750 банкоматов, более 10 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,6 млн физических лиц и около 52 тыс. корпоративных клиентов.