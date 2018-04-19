Крупнейший банк Крыма ожидает увеличения числа безналичных платежей в 2018 году втрое 

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) — крупнейший в Крыму — планирует, что в 2018 году число безналичных платежей через его терминалы на полуострове вырастет в три раза, сообщил ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума в четверг председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.
"Теперь у нас задача, чтобы клиенты все больше и больше пользовались картами в торговых сетях. Поэтому сейчас мы увеличиваем количество торговых точек, где карты принимают. У нас уже 12 тыс. терминалов расставлено по всему Крыму. И количество безналичных платежей растет кратно. [В 2018 году] мы думаем, что мы утроим объем безналичных расчетов по нашим картам", — сказал он.
Собеседник уточнил, что за первый квартал 2018 года число безналичных платежей удвоилось. Сейчас около 25% от общего объема операций — безналичные. Для того, чтобы мотивировать клиентов пользоваться безналичным расчетом, банк не только устанавливает новые терминалы, но также проводит бонусные акции, запустил рекламу и принимает другие меры.
Ранее сообщалось, что число транзакций в торговых терминалах РНКБ в Крыму в 2017 году по сравнению с предыдущим годом вырос в 2,2 раза — до 24 млрд рублей.
РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 750 банкоматов, более 10 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,6 млн физических лиц и около 52 тыс. корпоративных клиентов.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.