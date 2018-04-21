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Крым готов к курортному сезону — министр
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Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины

Крым готов к курортному сезону — министр 

Авторадио 21 апреля 2018
Фото: РИА Новости
В Крыму к новому курортному сезону оборудовано более 450 пляжей, что на 63 больше чем в прошлом году, открываются новые отели, запускаются дополнительные экскурсионные маршруты, в целом инфраструктура республики готова к сезонному росту потока туристов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Он отметил, что увеличивается экскурсионная база. Кроме того, параллельно со строительством федеральной трассы «Таврида» ведется постоянная работа по улучшению муниципальной транспортной дорожной сети.
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