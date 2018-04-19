Почему Крым стал общероссийской мечтой

235 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II издала манифест, по которому Крым , Тамань и Кубань вошли в состав Российской империи. Так закончилось многовековое противостояние степи и славян. Московское царство долго воевало с Крымским ханством, Девлет Гирей сжег Москву , от подчинения Крыму Русь спасла только великая победа при Молодях.

При Иване Грозном Москва сражалась на два фронта, с Польско-литовским государством и Крымским ханством. Запад победил, но Московское государство выиграло у степи, и это было огромное достижение: Крым пытался повторить успех Золотой орды и сделать Русь своим вассалом.

Татарский Крым был многонациональным государством. В нем жили аланы и половцы, армяне, греки, готы и потомки воинов из находившийся на византийской службе англо-саксонской дружины. По легенде, саксы, перебравшиеся в Византию после того, как Англию завоевали норманны, были отправлены на службу в Крым. Там они переженились на девушках из готских семей (христиане готы, выходцы из Скандинавии, осели в Крыму во время Великого переселения народов) и образовали маленькое, эфемерное государство — Новую Англию. Под властью крымских ханов и патронажем Османской империи обломки этих народов в большинстве своем приняли мусульманство. Крым совершал набеги на славянские земли, через него на рабовладельческие рынки уходили миллионы пленников. Он богател, но его процветание было эфемерным.

ru.wikipedia.org Крымское ханство в XVII веке

С Крымским ханством граничили два великих соседа: Польша и Московское царство. Польское королевство не знало сильной центральной власти, и понемногу клонилось к упадку, а Москва становилась все сильнее. Поляки с переменным успехом ловили летучие татарские отряды, а Москва отгораживалась от крымцев крепостями и засеками, и продвигалась все дальше вглубь степного фронтира, превращая пустоши в пахотные земли. Крыму выплачивались «поминки», и это продолжалось вплоть до Петра I, но баланс сил все больше смещался в пользу Руси. Великий поход на Москву, который Крым предпринял в 1591 году, кончился разгромом под стенами города и больше такое не повторялось. Но Крым продолжал оставаться противником русского царства: во время Прутского похода татарская конница нанесла огромный вред войску Петра I.

В середине XVIII века пришло время реванша: Миних, Ласси и Долгорукий вторгались в Крым и жгли города, ханство было разорено. Оно не могло защититься само, его не могла отстоять деградировавшая Османская империя — присоединение Крыма к России было неизбежно. Это было связано с династическими интригами, народными восстаниями и большим кровопролитием, но в конце-концов последний крымский хан вместе с небольшим двором отправился на жительство в Россию, а полуостров стал частью империи.

ru.wikipedia.org Фейерверки в честь Екатерины II во время её путешествия в Крым

Войны Екатерины Великой стоили дорого: они сопровождались огромными человеческими потерями и биологический статус населения Российской империи ухудшился. Мужчины стали ниже, продолжалось это долго. Финансировали эти войны займами у голландских банкиров: долги были выплачены только в конце следующего столетия. Затраты на армию вызвали чудовищную инфляцию и расстройство финансов, которое было преодолено только при внуке императрицы, Николае I. Но в результате Российская империя стала другой страной, с большим населением, лежащими в зоне уверенного земледелия черноземами, полученным благодаря Крыму выходом к Черному морю.

Крым был уязвимым местом империи: во время Восточной войны 1853-56 годов здесь потерпела поражение русская армия и погиб флот, во второй раз в конфронтацию с Западом из-за Крыма Россия вступила в наши дни. К этому времени он стал общероссийской мечтой, символом счастливого советского времени, когда солнце было ярче, мороженое слаще, а отдых в Крыму казался чем-то вроде путевки в рай. Полуостров превратился в олицетворение чего-то нематериального, но необычайно важного, поэтому он дорог людям.

На протяжении веков Крым грабил русские земли, а Московское царство вынашивало планы покорения Крыма, небогатые советские люди десятилетиями наслаждались крымским солнцем, и в результате образовалась такая прочная связь, которую, кажется, не возьмет ни оружие, ни время.