Почему в Болгарии российского императора чтут сердечнее, чем на Родине

А много ли столиц на свете, где увековечен русский император?

Памятник Александру II стоит в самом центре Софии, напротив здания парламента. И адрес у монумента подходящий: «бульвар Царя-Освободителя». И весь этот квартал туристы часто называют русским. Напротив памятника императору грандиозный храм Святого Александра Невского — кафедральный патриарший собор Болгарской православной церкви (вмещающий более 5000 человек!), возведенный в 1912 году по проекту русского архитектора А. Померанцева в честь победы в войне 1877-1878 годов. По соседству — церковь святителя Николая Чудотворца (является подворьем Русской православной церкви). Чуть подальше — обелиск в знак победы русского оружия. Да и ближайшая улица квартала названа Московской…

Я много лет работал корреспондентом в Болгарии . И мне не очень приятно задавать этот вопрос: почему в современной России так несправедливы к памяти императора Александра? Одна-единственная скульптура в Москве , возле храма Христа Спасителя , работы Александра Рукавишникова — откуда такая скупость на похвалу человеку, сделавшему неизмеримо много для нас, россиян? Понимаю, коммунистические идеологи вычеркнули из российской летописи много славных страниц. Но сегодня-то кто не велит вспомнить об Освободителе и Реформаторе и достойно увековечить нашу память о нем не только в столице?

Флорентийский скульптор, гениальный Арнальдо Дзокки изваял Александра на высоком (12 метров!) гранитном постаменте. Государь изображен верхом на скакуне — дань тогдашней европейской традиции — в гордой (царственной, конечно же) позе. Александр, по утверждению мемуаристов, лихим наездником не был, но на театре военных действий часто садился в седло. Как и его брат, великий князь Николай, главнокомандующий русских войск, как и трое сыновей, которые на той войне командовали отрядами…

С четырех сторон постамента — скульптуры поменьше, сюжеты Освободительной войны. Генералы Скобелев и Гурко, граф Игнатьев, битва при Старой Загоре, подписание Сан-Стефанского мирного договора, созыв Учредительного собрания. По периметру — благодарное население. И надпись, не поблекшая за столетия: «Царю-освободителю — Признательная Болгария».

В 1892 году с идеей создания памятника русскому императору выступил Второй конгресс поборническо-ополченского корпуса. Был объявлен международный конкурс на лучший проект, участвовал 31 претендент. Детище победителя-итальянца Дзокки возводилось с апреля 1901 года по сентябрь 1907го. Средства на строительство дал муниципалитет Софии, часть денег выделил болгарский князь Фердинанд, остальные были собраны пожертвованиями болгарского народа…

Судьбу памятника — как и его прототипа — легкой не назовешь. Во время Второй мировой войны он сильно пострадал в ходе абсолютно бессмысленной американской бомбежки. Со временем были проведены реставрационные работы, а в 2013 году памятник приобрел свой первозданный вид. Финансирование обеспечил российский благотворительный фонд «Поколение», а в работе вместе с русскими реставраторами участвовали болгарские эксперты…

Что меня подкупает в неустанной работе рядовых болгар по сохранению памяти Александра Второго и других героев Русско-турецкой войны, так это их рассудительность и взвешенность. Недавно Балканский институт восстановления и развития предложил по случаю 140-й годовщины Освобождения Болгарии установить в центре небольшого придунайского города Свиштов памятник императору Александру II работы российского скульптора Зураба Церетели . Городской совет единодушно поддержал идею, а вот жители города решили не торопиться.

Нет, они не против установки памятника (80 процентов горожан проголосовали «за»). Но давайте подумаем, сказали рассудительные свиштовцы, куда памятник поставить. Дело в том, что высота скульптуры — 8 метров! Согласитесь, в центре маленького города, застроенного невысокими домами, монумент будет выглядеть просто-таки гигантом. Между тем неподалеку есть мемориальный комплекс «Памятници», именно в этой географической точке началось победное шествие русских войск, когда солдаты под водительством генерала Михаила Ивановича Драгомирова форсировали реку.

Перед началом операции генерал обратился к воинам: «На нас смотрит вся Россия. Для нас нет флангов, нет тыла. Есть только фронт! Или за Дунай или в Дунай!». После успешной операции Свиштов стал первым освобожденным от ига болгарским городом. И не логичнее ли, предложили горожане, установить памятник Освободителю именно в этом месте?

Привычный, как солнце, как ветер, Как в небе вечернем звезда, Как будто над городом этим Вот так и стоял он всегда.