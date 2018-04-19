Немцы и австрийцы намерены построить в Ялте экоцентр — Маурер

Андреас Маурер. ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости Крым . Немецкие и австрийские компании намерены построить в Ялте так называемый экоцентр из экологически чистых строительных материалов. Об этом РИА Новости Крым в рамках IV Ялтинского международного экономического форума в Крыму сообщил глава фракции партии «Левые» в парламенте города Квакенбрюк

"Такие здания в настоящее время строятся в Зальцбурге, строительство уже подходит к завершению, такое здание мы построим в Германии — участок куплен, проект разрабатывается. Такое же здание построят в Турции . И есть желание бизнеса такой проект реализовать в Ялте", — рассказал он.

Парламентарий отметил, что 21 и 22 апреля прибывшие в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме представители крупной строительной компании намерены осмотреть предполагаемые земельные участки для строительства экоцентра.

"Это будет деревянное здание. Бизнесмен, который приехал в Крым с предложением о строительстве экоцентра, владеет заводами по производству экологически чистых строительных материалов. Он намерен построить этот центр и, возможно, передать какой-либо организации. Там может быть представительство бизнеса… Это будет центр для народной дипломатии, молодежь может там реализовывать свои проекты. Может, там будет и бизнес-центр, где бы фирмы с Запада, из Германии, Австрии , могли получить необходимую консультацию", — отметил Маурер.

По его словам, стоимость проекта составляет 300 тыс. евро. «Компания, которая предоставила этот капитал, имеет фабрики в Германии, Австрии, Казахстане … Думаю, что в Ялте большой потенциал в плане экологически чистой стройки», — предположил он.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте.

РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио форума.