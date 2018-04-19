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Немцы и австрийцы намерены построить в Ялте экоцентр — Маурер
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Немцы и австрийцы намерены построить в Ялте экоцентр — Маурер 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости Крым. Немецкие и австрийские компании намерены построить в Ялте так называемый экоцентр из экологически чистых строительных материалов. Об этом РИА Новости Крым в рамках IV Ялтинского международного экономического форума в Крыму сообщил глава фракции партии «Левые» в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.
"Такие здания в настоящее время строятся в Зальцбурге, строительство уже подходит к завершению, такое здание мы построим в Германии — участок куплен, проект разрабатывается. Такое же здание построят в Турции. И есть желание бизнеса такой проект реализовать в Ялте", — рассказал он.
Парламентарий отметил, что 21 и 22 апреля прибывшие в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме представители крупной строительной компании намерены осмотреть предполагаемые земельные участки для строительства экоцентра.
"Это будет деревянное здание. Бизнесмен, который приехал в Крым с предложением о строительстве экоцентра, владеет заводами по производству экологически чистых строительных материалов. Он намерен построить этот центр и, возможно, передать какой-либо организации. Там может быть представительство бизнеса… Это будет центр для народной дипломатии, молодежь может там реализовывать свои проекты. Может, там будет и бизнес-центр, где бы фирмы с Запада, из Германии, Австрии, могли получить необходимую консультацию", — отметил Маурер.
По его словам, стоимость проекта составляет 300 тыс. евро. «Компания, которая предоставила этот капитал, имеет фабрики в Германии, Австрии, Казахстане… Думаю, что в Ялте большой потенциал в плане экологически чистой стройки», — предположил он.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте.
РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио форума.
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