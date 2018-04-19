Первое русское село в Крыму: как невесты женихов по шапкам выбирали

Сколько читаешь про Мазанку, столько невероятных историй и легенд узнаешь об этом самом первом русском селе Крыма. Еще больше — ошибок и неточностей, которыми грешат сегодня многочисленные статьи в интернете. Это касается и истории создания села, которое на некоторых крымских сайтах часто приписывают Екатерине II. Дескать, произошло все во время «путешествия императрицы Екатерины II в Феодосию ».

Вид на дома села Мазанка Симферопольского района

Во-первых, почему именно в Феодосию? Даже школьникам сегодня известно, что это было «шествие в полуденные края России » и, добравшись до полуострова, проехала его императрица с севера на юг и с юга на восток, что подтверждают сегодня чудом сохранившиеся «екатерининские мили» — вдоль дороги между Белогорском и Симферополем , недалеко от Бахчисарая, на Северной стороне Севастополя , у входа в ханский дворец и, собственно, по пути в Феодосию, где царица действительно была, как в конечном пункте «Таврического вояжа».

Во-вторых, императрица посетила полуостров в мае 1787 года, а поселок Мазанка был заложен тремя годами раньше — вскоре после присоединения Крыма к России. Так что, на момент приезда Екатерины II у жителей Мазанки, надо думать, было уже по двое детей в каждой семье, хотя история села только начиналась.

Старые дома в селе Мазанка Симферопольского района

После того, как Крым стал частью Российской империи, началось строительство городов и укреплений, ремонт дорог и мостов, посадка садов и виноградников. Необходимо было поднимать экономику полуострова, но для этого катастрофически не хватало рабочих рук. Значительная часть местного населения эмигрировала с полуострова, и нужно было срочно восполнять человеческий ресурс.

В Крым потянулись переселенцы, соблазненные хорошим климатом, плодородной землей и обещанными льготами. Они получали надел, хорошие подъемные, а некоторые и скот, освобождались от податей. В числе первых оказались солдаты — в основном те, у кого подошел к концу срок службы, а также штрафники. В архивах сохранились данные о 69 демобилизованных солдатах гренадерских полков, что начинали новую жизнь практически на пустом месте. Они и стали основоположниками первых поселений на полуострове.

Удивительно, но до наших дней сохранились фамилии двенадцати отставников — тех самых, что оказались первыми строителями и жителями села Мазанка: Артемьев, Борзов, Волков, Еремеев, Ерохин, Иванов, Кузьмин, Максимов, Михонин, Негодяев, Торопов, Щеглов. Еще более удивительно то, что все фамилии до сих пор носят их потомки, живущие в Мазанке. В каждой семье хранится память и свои предания о том — самом первом — предке, основавшем в числе других село, и семью. Сегодня любой житель села знает эту общую историю, но каждый хранит еще и свою, не такую, как у всех.

По одной из версий, эти солдаты служили на полуострове после сражений за Крым, по другой — специально приехали сюда в конце осени 1784 года. Срок их службы истекал и они оказались перед выбором: возвращаться домой, в глубинку России, где неизвестно, что и как после 25-летнего отсутствия, или остаться здесь, на новой российской территории, получив при этом надел земли, рубль с небольшим серебром на строительство дома и жалование за год. Это было то самое предложение, от которого, как известно, отказаться трудно…

Фото начала XX века\: потомки русских переселенцев в село Мазанка Симферопольского района

Пока солдаты размышляли, князь Потемкин решал задачи империи: мало получить нового поселенца, нужно еще сделать так, чтоб он остался на земле, работал на ней, чтоб поселение росло и развивалось. Семья — вот необходимое условия для спокойной оседлой жизни и роста населения. А дальше, как говорится, дело техники. Но где взять невест? Не было тогда в Крыму русских девушек. Проблему озвучили императрице, и она тут же отдала распоряжение найти девиц где угодно и в срочном порядке!

Нашли. Это были крепостные девушки с Краснодарского края , Малороссии и даже с российской глубинки. Говорят, часть из них была из больших и неблагополучных семей, часть осужденных за разные преступления, а одна, по имени Марфа, как будто даже приговорена к каторге за убийство своего мужа. Что ж, в этом случае, конечно, предложение поехать на поселение в Крым было намного заманчивей «путешествия» в Сибирь или на Сахалин. Возраст девиц, опять же, если верить старым преданиям, был от 15 до 20 лет. Впрочем, для отставных солдат, решивших круто поменять свою жизнь, такие подробности были уже не на самом первом месте.

Фото из личного архива местных сторожил\: реконструкции первого сватовства в селе Мазанка

Когда поселенцев привезли в широкую балку с небольшой речушкой и лесом неподалеку, стояла середина осени и нужно было срочно строить жилье. Тем более, когда они узнали, что скоро таки привезут невест. Впрочем, солдата ли, прошедшего огонь и воду, испугать холодами да работой! Дело заспорилось. Материалом для домов служил известняковый бут, глина, бревна и солома. После постройки дома его стены обмазывались глиной, откуда и пошло название «мазанки», а вскоре было дано имя и самому селу — Санкт-Петербургские Мазанки, именно так оно тогда называлось, по месту предыдущей службы отставников.

Тут опять появляется легенда, что название селу дала чуть ли не сама Екатерина Великая. Мол, увидела она домики, мазаные глиной, удивилась и сказала: «Вот и пусть называется Мазанкой!» Сейчас, конечно, трудно сказать, какой дорогой ехала императрица в мае 1787 года, следуя из Симферополя в Карасу-Базар, проезжала ли мимо Мазанки, встречалась ли тогда с уже жившими тут семьями. Возможно, именно так и было, хотя и легенде всегда есть место, тем более, что само село Мазанка уже давно стало легендарным.

Архивное фото одного из первых домов, построенных в селе Мазанка Симферопольского района

И вот, наконец, в полдень одного из последних дней осени появилась на горизонте телега с девицами. Мужики мяли свои шапки, нервно вглядываясь в даль, пытаясь разглядеть будущих жен — где там моя суженая… Старые солдаты, побывавшие во всяких переделках, битые и стреляные, видевшие кровь и смерть, стояли у дороги и ощущали предательскую дрожь в коленках, заставлявшую стыдиться. Кто-то пытался шутить — то ли чтоб других приободрить, то ли самого себя.

Телега ехала медленно, словно нарочно оттягивая время. Позади нее клубилась пыль. Девушки сидели плотно прижавшись друг к другу, закутавшись в платки и опустив головы, лишь изредка оглядывая в сторону стоявших вдалеке мужиков. В отличие от них, им было не столько любопытно, сколько страшно. Они еще толком не ощутили смысл слова «вольная», оно скорее пугало. Многих только вчера забрали из родительского дома, где все было так просто и понятно, а теперь… Что ждет их на чужой земле? А уж мысль о том, что скоро придется стать чьей-то женой — именно придется, хочешь не хочешь, для этого их и везли в такую даль — заставляла забыть обо всем остальном. Но… какая барышня не хочет замуж! Все эти противоречивые мысли стесняли грудь волнением. А сердце-то как билось — чем ближе, тем сильнее. Господи, хоть бы достался не злой… и красивый!

Дальше — самое интересное. Дюжина мужиков, дюжина девиц. И пар должно быть тоже двенадцать. А ну, как не понравится кто кому? Так и стояли: солдаты, по привычке, в шеренгу по одному, а девчата — сбившись в кучку и перешептываясь, пока не приехал офицер с батюшкой. Недолго думая, командир велел девицам отвернуться, перемешал солдат, скомандовал им снять головные уборы и выложить их цепочкой на траве. После этого отвел всех мужиков в сторону и, развернув невест, предложил им выбрать по шапке. Чья шапка — тот и жених.

Фото из личного архива местных жителей\: реконструкции первого сватовства в селе Мазанка

Вот так, а чего голову морочить! Только представьте изумление девушек, как это — выбирать не суженного, а шапку… А как же любовь?

Эх, «кака така любовь»… Не было времени на сантименты, да и приказ командования надо было выполнять — «всех переженить!» Этакая «лотерея по-мазански». Дальше все, как и случается в настоящей лотерее: самому долговязому, говорят, досталась самая миниатюрная, самому «стройному» — самая… как бы поизящнее выразиться… самая шикарная, а вот самого пожилого, одноглазого и хромого выбрала первая красавица из всех приехавших!

Дело в том, что шапка у него была трофейная, отороченная мехом — ее-то и схватила первой девица. Вот тебе «по Сеньке и шапка!» Как говорится, любовь зла, полюбишь и… еще как полюбишь! По преданию, это был тот самый солдат с необычной фамилией Негодяев. (Негодяев не потому, что был негодяем, а потому что не годился для определенных видов работ). Все это, конечно, тоже легенды, но, как бы там ни было, а жили семьи дружно, детей было много, село прибавлялось новыми поселенцами и во все времена считалось работящим и богатым.

Интересное наблюдение: несколько дней назад, встречаясь в Мазанке с потомками первых переселенцев, удалось побеседовать с прапрапра…внучкой одного из тех солдат. На предложение поставить себя на место первой мазанской невесты и вопрос, какую бы она шапку выбрала, восемнадцатилетняя девчонка ответила не задумываясь — самую чистую! Вот так, не зря девушки из Мазанки во все времена считались очень чистоплотными и умелыми хозяйками.

Вначале все строили дома рядом, в одном месте, называемом Нижней Мазанкой. После того, как подросшие дети захотели поселиться подальше от родителей, им возводили дом неподалеку, а первая появившаяся таким образом улица получила название Пантелеевка, в честь сына Пантелея. За Пантелеевкой — Спиридоновка.

Вид на улицы села Мазанка Симферопольского района

Район возле дремучего леса, где жили волки, назвали Шайтаном. В Советское время улицы и районы села переименовали, но его жители по-прежнему называют их, как раньше.

Шли годы, село росло и развивалось, селяне пахали землю, разбивали сады, собирали богатые урожаи, растили детей, женили их, только уже, конечно, по любви. Пережили вместе реформы, революции, раскулачивание и колхоз, гражданскую войну и Великую Отечественную, перестройку и кризис 90-х… Много чего выпало на долю жителей Мазанки — хорошего, и плохого. Главное, сохранили они память о своих предках, чтят и гордятся историей своего села, чувствуя ответственность за особые обстоятельства его основания. Сегодня здесь проживает более двух с половиной тысяч жителей, на одиннадцати улицах и одном переулке — итого двенадцать, по количеству самых первых переселенцев.

Улица в селе Мазанка Симферопольского района

Еще одна достопримечательность Мазанки — ее храм. Самая первая деревянная церковь во имя Святителя Николая Чудотворца была построена 6 декабря 1863 года. К концу 19 века она обветшала, и в 1899 году здесь был возведен новый каменный храм, приход которого состоял из десяти окрестных сел. До войны церковь была закрыта, к счастью, взорвать ее не успели. После освобождения Крыма от фашистов храм стали посещать сельчане, с тех пор он больше не закрывался. В те времена на службу в церковь приходили не только с ближайших сел, но и с расположенных за десятки километров от Мазанки.

Храм Святителя Николая Чудотворца в селе Мазанка Симферопольского района

Храм очень светлый, намоленный, с благодатной атмосферой, недаром находится он аккурат на 45-ой параллели — «золотой середине» Земли.

Его стройную колокольню и голубые купола хорошо видно издалека, при подъезде к селу. Настоятель церкви отец Сергий уже много лет, каждую неделю и по всем праздникам, специально приезжает сюда из Черноморска. Сейчас в храме проходят работы по благоукрашению интерьера. Скоро покроются живописными сюжетами и ликами святых его стены, конечно, в строгих канонических традициях храмовой росписи.

Роспись стен Свято-Никольского храма в селе Мазанка Симферопольского района

В следующем году Мазанке исполнится 235 лет. Недавно в селе отремонтировали школу, заиграл яркими красками Дом культуры, долгое время находившийся в неприглядном виде, в идеальное состояние приведен и памятник павшим в Великую Отечественную. Хочется верить, что первое русское село Крыма оживет и расцветет, как в свои лучшие годы, но приехать сюда можно в любое время, не просто можно — нужно, хотя бы раз, чтоб увидеть старые домики и улочки, отдохнуть от городской суеты и подышать свежим чистым воздухом, послушать звон колоколов и еще раз прикоснуться к истории нашего народа и всего полуострова.

Отреставрированное здание Дома культуры села Мазанка Симферопольского района