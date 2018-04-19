Окружение крымского министра уличили в чёрном пиаре против властей Севастополя 

Радиостанции «Говорит Москва» стало известно, что политтехнолог, который входит в экспертно-консультативный совет при главе Республики Крым, одновременно выступает в соцсетях от имени «Диониса Апостолаки» и регулярно публикует негативную информацию о главе Севастополя и его окружении. Об этом «Говорит Москва» сообщил бывший начальник управления PR, рекламы и выставочной деятельности Корпорации развития Республики Крым Леонид Дегтярёв. Он также раскрыл имя политтехнолога, выступающего под ником «Апостолаки».
«Это секрет Полишинеля! Все в правительстве Крыма это знают. Да и всем, кто крутится в региональной информационной тусовке, прекрасно известно, что автор «Апостолаки» — это московский политтехнолог Игорь Рябов. Мне он сам признался в этом. Игорь — член экспертно-консультативного совета при Главе Республики Крым и руководитель экспертной группы с громким названием «Крымский проект». Канал они ведут с его девушкой. Он часто бывает в Крыму и Севастополе».
Леонид Дегтярёв добавил, что на «Апостолаки» работает ряд информаторов в Крыму и Севастополе.
«У Рябова прекрасные инсайдеры, которые анонимно распространяют негативную информацию в интернете».
Также, по словам Дегтярёва, он неоднократно наблюдал Рябова в обществе министра информационной политики Крыма Дмитрия Полонского. Источник радиостанции предположил, что часть тем, которые освещает канал «Диониса Апостолаки», автор получает именно от министра. На момент публикации получить комментария от самого Полонского радиостанции не удалось.