Ещё
Окружение крымского министра уличили в чёрном пиаре против властей Севастополя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Окружение крымского министра уличили в чёрном пиаре против властей Севастополя 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Говорит Москва
Радиостанции «Говорит Москва» стало известно, что политтехнолог, который входит в экспертно-консультативный совет при главе Республики Крым, одновременно выступает в соцсетях от имени «Диониса Апостолаки» и регулярно публикует негативную информацию о главе Севастополя и его окружении. Об этом «Говорит Москва» сообщил бывший начальник управления PR, рекламы и выставочной деятельности Корпорации развития Республики Крым Леонид Дегтярёв. Он также раскрыл имя политтехнолога, выступающего под ником «Апостолаки».
«Это секрет Полишинеля! Все в правительстве Крыма это знают. Да и всем, кто крутится в региональной информационной тусовке, прекрасно известно, что автор «Апостолаки» — это московский политтехнолог Игорь Рябов. Мне он сам признался в этом. Игорь — член экспертно-консультативного совета при Главе Республики Крым и руководитель экспертной группы с громким названием «Крымский проект». Канал они ведут с его девушкой. Он часто бывает в Крыму и Севастополе».
Леонид Дегтярёв добавил, что на «Апостолаки» работает ряд информаторов в Крыму и Севастополе.
«У Рябова прекрасные инсайдеры, которые анонимно распространяют негативную информацию в интернете».
Также, по словам Дегтярёва, он неоднократно наблюдал Рябова в обществе министра информационной политики Крыма Дмитрия Полонского. Источник радиостанции предположил, что часть тем, которые освещает канал «Диониса Апостолаки», автор получает именно от министра. На момент публикации получить комментария от самого Полонского радиостанции не удалось.
Говорит Москва: последние новости
РФ запросила через ВТО консультации с США по новым тарифам на сталь и алюминий МИД России посоветовал избегать мест массового скопления людей в Ереване СМИ сообщили о планах Тулеева уехать за границу на лечение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300342
Российским морякам удалось сбежать с Украины107
Болгария: спасибо России, но…211
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца202
Первый легальный бордель открывается в России265
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение