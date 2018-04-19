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Греческий бизнесмен предложил создать контейнерный хаб в Керчи
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Греческий бизнесмен предложил создать контейнерный хаб в Керчи 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости Крым. Создание контейнерного хаба в порту Керчи позволит разгрузить порт Новороссийска и будет способствовать развитию логистической инфраструктуры в Крыму. Такое мнение на одной из секций IV Ялтинского международного экономического форума высказал вице-председатель Греко-Русского альянса Греции Илиас Метоикидис.
По его словам, сегодня порт Новороссийска перегружен, притом, что объем экспортно-импортных операций по перевалке грузов через этот порт постоянно растет.
"Очень много кораблей класса «река» спускаются с грузами в азовские порты России и обратно идут пустые. Сделав контейнерный хаб в той же Керчи, например, можно было бы эти суда грузить. Это позволило бы разгрузить автомобильный и железнодорожный транспорт, обеспечить работой речной флот России и дало бы возможность импорта и экспорта продукции в Крым посредством контейнерных перевозок", — отметил Метоикидис.
Он также добавил, что Крым представляет большой интерес со стороны греческого бизнеса, в особенности в сферах виноградарства и виноделия, переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте.
РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио форума.
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