Греческий бизнесмен предложил создать контейнерный хаб в Керчи

По его словам, сегодня порт Новороссийска перегружен, притом, что объем экспортно-импортных операций по перевалке грузов через этот порт постоянно растет.

"Очень много кораблей класса «река» спускаются с грузами в азовские порты России и обратно идут пустые. Сделав контейнерный хаб в той же Керчи, например, можно было бы эти суда грузить. Это позволило бы разгрузить автомобильный и железнодорожный транспорт, обеспечить работой речной флот России и дало бы возможность импорта и экспорта продукции в Крым посредством контейнерных перевозок", — отметил Метоикидис.

Он также добавил, что Крым представляет большой интерес со стороны греческого бизнеса, в особенности в сферах виноградарства и виноделия, переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте.

РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио форума.