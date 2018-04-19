Делегаты из ФРГ представят в Ялте проект экологического строительства

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Делегация из Германии намерена представить на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) проект создания центра экологического строительства. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель фракции партии «Левые» в округе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер в кулуарах ЯМЭФ.

"Наша довольно обширная делегация приехала с конкретными проектами. Мы хотим создать экологический центр здесь, в Крыму , чтобы продвигать экологически чистое строительство", — сказал он. По словам политика, Ялта могла бы стать «зеленой жилой будущего экологического строительства в России », и делегация хочет продемонстрировать этот потенциал участниками форума.

"На базе этого центра планируется разработать концепцию продвижения экологического строительства с участием крымских властей и общества. Мы не хотим навязывать свое видение, напротив, нам необходимо совместными усилиями выработать план, который был бы актуален для Крыма и для России", — добавил Маурер.

Политик отметил, что аналогичные центры будут параллельно строиться в Австрии , Германии и, возможно, в Турции

Форум в Ялте

Маурер обратил внимание на развитие ЯМЭФ как площадки диалога. «Уровень форума поднялся, он стал действительно интернациональным, а мне есть с чем сравнивать, так как я был на предыдущих. По последним данным, представители более 70 стран приехали в Крым. Я думаю, что это демонстрирует развитие России и Крыма, это не может остаться незамеченным, и я уверен, что эта тенденция сохранится», — сказал он.

"Ялтинский форум отличается тем, что здесь обсуждаются не только вопросы бизнеса, но и вопросы молодежи, будущего, экологии, политики. Это сигнал политического и экономического развития полуострова", — подчеркнул Маурер.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.