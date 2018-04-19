Ещё
Делегаты из ФРГ представят в Ялте проект экологического строительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегаты из ФРГ представят в Ялте проект экологического строительства 

ТАСС 3 часа назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Делегация из Германии намерена представить на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) проект создания центра экологического строительства. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель фракции партии «Левые» в округе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер в кулуарах ЯМЭФ.
"Наша довольно обширная делегация приехала с конкретными проектами. Мы хотим создать экологический центр здесь, в Крыму, чтобы продвигать экологически чистое строительство", — сказал он. По словам политика, Ялта могла бы стать «зеленой жилой будущего экологического строительства в России», и делегация хочет продемонстрировать этот потенциал участниками форума.
"На базе этого центра планируется разработать концепцию продвижения экологического строительства с участием крымских властей и общества. Мы не хотим навязывать свое видение, напротив, нам необходимо совместными усилиями выработать план, который был бы актуален для Крыма и для России", — добавил Маурер.
Политик отметил, что аналогичные центры будут параллельно строиться в Австрии, Германии и, возможно, в Турции.
Форум в Ялте
Маурер обратил внимание на развитие ЯМЭФ как площадки диалога. «Уровень форума поднялся, он стал действительно интернациональным, а мне есть с чем сравнивать, так как я был на предыдущих. По последним данным, представители более 70 стран приехали в Крым. Я думаю, что это демонстрирует развитие России и Крыма, это не может остаться незамеченным, и я уверен, что эта тенденция сохранится», — сказал он.
"Ялтинский форум отличается тем, что здесь обсуждаются не только вопросы бизнеса, но и вопросы молодежи, будущего, экологии, политики. Это сигнал политического и экономического развития полуострова", — подчеркнул Маурер.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Власти Крыма ищут инвесторов для создания на полуострове сети автокемпингов Патриарх Кирилл назвал иррациональными гонения на Церковь и верующих Reuters: Jaguar Land Rover сократит около 1000 рабочих мест в Великобритании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300342
Российским морякам удалось сбежать с Украины107
Болгария: спасибо России, но…211
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца202
Первый легальный бордель открывается в России265
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение