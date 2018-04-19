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Власти Крыма ищут инвесторов для создания на полуострове сети автокемпингов
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Власти Крыма ищут инвесторов для создания на полуострове сети автокемпингов 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Крым приглашают инвесторов, чтобы создать сеть автокемпингов на Черноморском побережье региона, где после ввода Крымского моста ожидается увеличение числа автотуристов. Об этом в четверг сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Перспективное направление для инвестирования — создание сети кемпингов. Мы понимаем, что с мая [с открытием Крымского моста] улучшается транспортная доступность полуострова, и мы считает, что автокемпинги будут затребованы [туристами]", — сказал он в ходе секции «Крым после ФЦП: развитие территорий на основе инфраструктурных объектов ФЦП», которая прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума.
По его словам, в создании сети автокемпингов нуждается как западное, так и восточное побережье Крыма. Например, в Евпатории власти уже готовят участки для создания автокемпингов. «В Евпатории исторически сложили места для отдыха автотуристов. Там достаточно длинный участок дороги вдоль моря, где еще с советских времен люди летом останавливаются на машине с палатками. И на данный момент руководство Евпатории ведет работу по оформлению двух участков для создания автокемпингов площадью 1,23 га», — рассказал министр.
По оценкам специалистов, на создание одного кемпинга требуется в среднем 2 млн рублей, а его ежемесячная прибыль может достигать 440 тыс. рублей, отметил Волченко. «Окупаемость [вложений] в течение одного сезона», — сказал он, высказав уверенность, что инвесторов должны заинтересовать такие проекты.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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