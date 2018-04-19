«Приобретением Крыма Вы получите безсмертную славу»

235 лет назад Крым был присоединен к России

235 лет назад Крым был присоединен к Российской империи. Какие события подтолкнули Россию к этому шагу, что Екатерина II обещала крымским татарам и зачем манифест о присоединении прятали в обитом железом ящике, рассказывает «Газета.Ru»

В 1441 году на территории полуострова Крым после распада Золотой Орды возникло Крымское ханство, занимавшее помимо степной и предгорной частей Крыма также земли между Дунаем и Днепром, Приазовье и большую часть современного Краснодарского края России. В 1478 году после турецкой военной экспедиции Крымское ханство оказалось подчинено Османской империи. После русско-турецкой войны 1768—1774 годов по условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года Крым стал независимым государством и оставался таковым до 1783 года.

Все это время крымские татары неоднократно совершали набеги на русские земли, в XVI—XVII веках это происходило практически каждый год.

Татары угоняли в рабство людей, уводили лошадей и крупный рогатый скот, совершали грабежи. Зависимость Крыма от Османской империи усугубила ситуацию — если раньше доход Крымского ханства складывался из платы генуэзских колоний и греческих городов за разрешение и охрану их торговли и сельскохозяйственного производства, то с приходом осман сложившееся распределение ролей было нарушено, торговля зерном сошла на нет, и ханству пришлось искать новые источники дохода. Работорговля оказалась очень востребована и стала основным способом заработка крымских татар. Всего, по оценкам историков, в рабство были угнаны более 3 млн человек.

В попытке противостоять татарам Россия создавала «военную границу», выстраивая засеки — оборонительные линии, мешавшие крымской кавалерии. Кроме того, государство поддерживало казачество как противовес крымским войскам.

Во время Ливонской войны в 1571 году татары и вовсе сожгли Москву . Через год хан Девлет-Гирей попытался повторить успех. Но в 45 км от Москвы, близ деревни Молоди, его армию остановило и разгромило войско Михаила Воротынского. В результате этого разгрома Крым отказался от претензий на поволжские ханства — Казань Астрахань . После поражения при Молоди столь крупных набегов на русские земли татары больше не предпринимали.

Тем временем Российское царство продолжало расширяться, присоединяя новые территории.

Кроме Казанского и Астраханского ханств оно к XVIII веку включало Сибирское ханство, Башкирию Тюмень , земли Пегой Орды (ныне — Красноярский край , Томская, Кемеровская область ), Запорожье , Южный Урал, побережье Охотского моря и множество других земель. При Петре I у России появилась еще одна цель кроме обеспечения безопасности своих территорий — получить выход к Черному морю.

К тому времени мореходство стало важным инструментом торговли и основным способом доставки товара. Россия же выходов к морям практически не имела. В конце XVII века в ходе очередного конфликта Россия завоевала Азов , а с ним — выход к Азовскому морю, но уже в 1711 году потеряла его после очередной Русско-турецкой войны.

Русско-турецкая война 1735—1739 годов стала для Крыма катастрофой.

В 1736 году армия генерала Бурхарда Кристофа фон Миниха полностью уничтожила Кезлев (ныне — Евпатория ) и Бахчисарай, города были сожжены, а все не успевшие бежать жители перебиты. армия двинулась на восток Крыма, но из-за обилия разлагавшихся трупов началась эпидемия холеры. Часть войск погибла, выжившим пришлось отступить.

В следующем году восточную часть Крыма разорила армия генерала Петра Ласси. Войска сожгли Карасубазар (ныне — Белогорск), также расправившись с населением города. В 1738 году планировался новый поход, но он был отменен, поскольку армия уже не могла себя прокормить — в разоренном Крыму просто не было продовольствия и царил голод.

Окончательно Крымское ханство пало в Русско-турецкой войне 1768—1774 годов, которую развязал хан Кырым Герай. Бахчисарай лежал в руинах, были сожжены села, убиты мирные жители. 10 июля 1774 года был заключен Кючук-Кайнарджийский мир, подразумевавший в том числе независимость Крымского ханства и от Османской империи, и от России.

Подданные России благодаря договору получили право пользоваться теми же выгодами в пределах Турции , что и союзные туркам народы, русские корабли свободно ходили по турецким водам, Турция перестала брать подати с Грузии и Мегрелии (области Западной Грузии) и признала свободу вероисповедания балканских христиан.

Османская империя оказалась в невыгодном положении.

Договор ослабил ее влияние на Кавказе и Балканском полуострове, тем самым позволив России усилить свои позиции. Впрочем, Турция то и дело действовала в обход договора — проводила агитацию в Крыму, не пускала русские корабли в Черное море, не выплачивала России наложенную контрибуцию.

Крым оказался в сложной ситуации. Хотя Османская империя и согласилась признать его независимость, она готовилась к новой войне. Над христианским населением полуострова висела угроза расправы.

В 1776 году Россия создала Днепровскую линию — ряд пограничных крепостей для защиты своих южных границ от крымских татар. Крепостей было семь — они тянулись от Днепра до Азовского моря.

Последним ханом Крыма стал ставленник России Шахин Гирей. Он правил, не считаясь с местными национальными обычаями, пытался провести в государстве реформы и реорганизовать управление по европейскому образцу, уравнять в правах мусульманское и немусульманское население Крыма. Очень скоро народ стал считать его отступником и вероизменником. В 1777 году вспыхнуло восстание, которое было подавлено русскими войсками.

Князь Григорий Потемкин в 1778-1779 году организовал переселение из Крыма почти всех христиан — преимущественно армян и греков, которые составляли основную массу ремесленников и торговцев. Это сильно подорвало экономику ханства.

В 1781 году в Крыму вспыхнуло новое восстание, к лету 1782 года охватившее весь полуостров.

Хан был вынужден бежать.

Хотя с помощью российских войск и это восстание было подавлено, положение Шахина Гирея оставалось крайне шатким.

Императрица Екатерина II рассчитывала на присоединение Крыма к России — он имел большое военно-политическое и экономическое значение. Того же мнения придерживался и Потемкин.

«Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит, — убеждал он императрицу в 1782 году. — Поверьте, что Вы сим приобретением безсмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море».

В Архиве внешней политики России сохранилась его объемная записка «О Крыме» с подробными доводами в пользу присоединения полуострова:

«…Представьте сие место в своих руках. Увидите вдруг перемену счастливую для государства Вашего. Граница не будет разорвана между двух во веки с нами враждующих соседств еще третьим, и которое, просто сказать, у нас почти за пазухой…».

«Положите ж теперь, что Крым Ваш и, что нет уже сей бородавки на носу — вот вдруг положение границ прекрасно… — писал Потемкин. — Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна. Мореплавание по Черному морю свободное. А то, извольте рассудить, что кораблям Вашим и выходить трудно, а входить еще труднее».

В декабре 1782 года Екатерина выразила Потемкину свою волю «на присвоение полуострова и на присоединение его к Российской империи».

«А между тем удостоверены мы, что вы, доводя и наклоняя тамошния дела к желаемому нами состоянию и к прямой цели нашей, не упустите употребить все способы завести посреди татарских народов ближайшия связи, поселить в них доброхотство и доверие к стороне нашей, и, когда потребно окажется, склонить их на принесение нам просьбы о принятии их в подданство наше», — писала она.

По приказу императрицы Потемкин должен был лично руководить присоединением Крымского ханства к России. 19 апреля 1783 года она подписала подготовленный Потемкиным манифест о присоединении Крыма к России. В этом документе крымским жителям обещалось «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру…»

В этот же день Потемкин отправился на юг Крыма, а по дороге получил известие о том, что Шахин Гирей отрекся от ханства из-за ненависти подданных. Это событие лишь способствовало присоединению Крыма к России.

Манифест хранился в секрете — Екатерина II опасалась, что присоединение Крыма вызовет не только новую войну с Турцией, но и вмешательство европейских государств.

Поэтому манифест некоторое время хранился в деревянном ящике, обитом железом.

В следующие месяцы Потемкин распространял по Крыму так называемые «присяжные листы», в которых было обозначено, что жители того или иного населенного пункта присягают на верность России. Только после того, как Потемкин собрал отклики от основной части населения Крыма о том, что они хотят перейти в состав Российской империи, манифест был обнародован.

Это произошло 9 июля в ходе торжественной присяги крымской знати, которую принимал лично Потемкин. Торжества сопровождались угощениями, играми, скачками и пушечным салютом.

В феврале 1784 года императрица официально утвердила границы Таврической области, главой которой был назначен Потемкин. Область включала в себя весь полуостров и Тамань. В указе говорилось следующее:

«… весь Крым и земля, находящаяся между Перекопом и Екатеринославской губернией становится областью, именовать которую надлежит Таврической. Поручается ее управление князю Потемкину, который заслужил сей ответственный пост своими делами и подвигами. Ему повелевается разграничить новообразованную область на уезды и города и организовать на земле этой хозяйственную деятельность, к которой привлечь местную знать. Поручается за этот год привести все дела в порядок, после чего явиться в Петербург и представить подробный отчет нам и нашему Сенату».

Получив титул князя Таврического, Потемкин должен был непосредственно заниматься новыми землями: строить новые города, порты на побережье, развивать хозяйственную деятельность.

Также зимой 1784 года Екатерина II повелела возвести высшее крымско-татарское сословие в ранг русского дворянства.

Это дало возможность местной знати наравне с русскими дворянами пользоваться всеми причитающимися льготами и правами.

Потемкин организовал специальную группу, состоящую из русских и татарских чиновников, которая занималась утверждением прав крымских дворян. Более 300 крымских татар высшего сословия получили официальные бумаги с имперской печатью, которые позволяли сохранить за ними их родовую земельную собственность.