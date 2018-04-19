«Винная дорога» расскажет туристам о производстве вина в Крыму

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Проект «Винная дорога Крыма», который реализуют власти полуострова совместно с виноделами региона, покажет Крым как винодельческий регион для туристов из России и всего мира, предоставив возможность посетить все винодельческие хозяйства, познакомиться с производством вин и попробовать их, посетить достопримечательности Крыма. Презентация этого проекта состоялась в четверг на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Также крымские виноделы и представители власти обсудили проблемы отрасли, в частности, необходимость принятия специальных законов, регулирующих эту сферу.

Маршруты о вине

"Крым — это не просто винодельческий регион, а регион с богатейшей винодельческой историей, который сумел сохранить традиции производства вина из собственного винограда. Сегодня, когда воссоединение с Россией вдохнуло новую жизнь в полуостров, мы хотим показать гостям со всех уголков мира, как работает отрасль, какими темпами развивается виноделие и насколько прекрасен наш гостеприимный край", — сказала генеральный директор производственно-аграрного объединения «Массандра» Янина Павленко , представляя проект.

По ее словам, «винная дорога» — это туристические маршруты, которые охватят все винодельческие компании полуострова, а общая протяженности этих турмаршрутов будет составлять почти 500 км. Планируется, что туров будет несколько, а рассчитаны они будут как на опытных ценителей вина, так и на простых туристов, которые хотят разнообразить свой отдых.

Туристам будет предложено посетить винодельческие хозяйства и познакомиться с особенностями выращивания винограда и производства вина, попробовать вина крымских производителей, поучаствовать в винных квестах, а также попутно познакомиться с производством и других продуктов, например, сыров, хлеба и другой продукцией аграриев, посетить достопримечательности полуострова.

По словам Павленко, создателям проекта еще предстоит собрать идеи и разработать концепцию, а затем последует этап реализации задуманного. Предполагается, что финансирование будет осуществлять из федерального и регионального бюджетов, а также за счет частных инвестиций.

Несмотря на то, что проект пока находится в стадии реализации, первые шаги уже сделаны. Так, появилась карта Крыма с нанесенными винными маршрутами, где отмечены все винодельческие компании полуострова, гастрономические отели и главные достопримечательности Крыма.

"Уже сегодня многие винодельческие хозяйства Крыма работают над расширением списка предлагаемых ими туристических услуг. Так, «Массандра», кроме экскурсий и дегустаций предлагает квесты, трудовые туры, экскурсии в мадерное и хересное хозяйства, музыкальные дегустации под звездами. Буквально через месяц мы готовимся открыть первую «винную деревню», — добавила Павленко.

Нужен закон о вине

Предметом сегодняшнего обсуждения стала и необходимость совершенствования законодательной базы, регулирующей отрасль виноградарства и виноделия. Об этом сказал депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев

"Одно из препятствий развития отрасли в РФ — несовершенство нормативного регулирования. Это выражается в том, что на сегодняшний день не утверждены два базовых документа, в которых должны быть сформулированы цели, задачи и принципы государственной политики [в области виноделия]. Речь идет о концепции развития виноградарства и виноделия в РФ и базовом отраслевом законе о развитии виноградарства и виноделия, который уже 15 лет мы не можем принять", — сказал он.

По словам Бахарева, сейчас вопрос совершенствования нормативного регулирования сдвинулся с мертвой точки, в ноябре прошлого года Госдумой в первом чтении был принят закон о развитии виноградарства и виноделия, сейчас он готовится ко второму чтению. Помимо этого, депутат рассказал и о других планируемых новшествах в законодательство, которые позволят усилить господдержку отраслей. В частности, речь идет о введении льготных режимов для крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, работающих в этой сфере.

"Для нас очень важно, чтобы закон о винограде и вине, который вводится в РФ впервые, был действительно сводом правил не только о том, как обращаться с виноградом, но и чтобы правила виноделия были там определены. Сегодня это действительно главный камень преткновения между общественниками и представителями власти. Мы продолжаем эту работу для того, чтобы максимально наши требования и наши пожелания были учтены в этих законах", — отметила гендиректор «Массандры».

Вино для Крыма больше, чем вино

Отрасли виноградарства и виноделия являются приоритетными для экономики Республики Крым и Севастополя . Об их развитии участникам обсуждения рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин

"Сегодня виноделие на подъеме, каждый руководитель борется за качество, за место под солнцем в реализации своей продукции, и мы понимаем, что сегодня крымские виноделы занимают почетное хорошее место в рейтингах в материковой части России. Наша продукция востребована в Казахстане Южной Осетии , на Украине также имеет определенный спрос", — отметил министр.

По его словам, если в советское время в Крыму виноградники занимали 86 тыс. га, то сейчас — порядка 18 тыс. га. Для возрождения отрасли власти ежегодно увеличивают субсидирование закладки новых виноградников, раскорчевку существующих и уход за ними.

"Задача Минсельхоза — увеличить площади, и с каждым годом мы это делаем, идет субсидирование, суммы растут и сегодня можно сказать, что если 2015 году было 285 млн рублей, то 2017 уже 442 млн рублей. На 2018 год запланировано 300 млн рублей, я думаю, что сумма не окончательная, у нас есть резерв до 300 млн рублей, чтобы ее увеличить", — отметил Рюмшин.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.