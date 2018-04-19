Мария Захарова поблагодарила поляков за восстановление кладбища красноармейцев

Восстановлением занималась организация «Курск», которую возглавляет Ежи Тыц. Средствами помогли российские меценаты из благотворительного фонда «Кронштадтский морской собор».

«Выражаем искреннюю признательность мемориальному обществу «Курск» и всем вовлечённым в процесс восстановления советского захоронения в Прошовице. Проделана грандиозная работа — помимо ремонта удалось определить личности похороненных красноармейцев, описать их военный путь, установить названия военных частей, имена их командиров», — говорится в письме.

Захарова также отметила общество «Курск» как одну из немногих организаций в Польше, которая на добровольных началах занимается реставрацией памятников советским солдатам, мест памяти и захоронений.

«Упорный труд и самоотдача её участников — это достойный подражания пример для всех нас и для подрастающего поколения в особенности. Вместе с польским народом мы воздаём почести героям, отдавшим жизнь за то, чтобы мы могли жить под мирным небом. В то время как сегодня многие советские мемориальные объекты в Польше подвергаются вандализму и оскверняются, мы уверены, что деятельность «Курска» вдохновит тех, кто хочет заботиться о сохранении исторической памяти», — сказано в тексте послания.

Опубликовано Stowarzyszenie KURSK 15 апреля 2018 г.

Когда-то советские солдаты спасли маму Ежи Тыца. Возможно, это и дает силы польскому волонтеру и руководителю содружества «Курск» восстанавливать места захоронений красноармейцев. В Польше, где принят закон о декоммунизации, и советские памятники сносят, как уничтожили барельеф Ивану Черняховскому , заниматься такой работой очень непросто.

«Мы возьмёмся за кладбище советских солдат в Кракове , оно находится в лесу, там даже нет дороги, везде мусор, не понимаю почему, но это так, мы сделали видео, будем обращаться к воеводе за разрешением», — рассказал Ежи Тыц корреспонденту калининградских «Вестей».

В польском городе Прошовице открыли мемориал, где покоится 641 советский солдат