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Клубы АПЛ не поддержали идею возвращения стоячих секторов
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Клубы АПЛ не поддержали идею возвращения стоячих секторов 

SPORT24.ru 3 часа назад
Руководители клубов премьер-лиги отказались ратифицировать предложение о возвращении на стадионы стоячих мест, сообщает The Sun. С подобной инициативой выступил «Вест Бромвич», который хотел оборудовать свой стадион 3600 местами, где сиденья могли закрепляться в вертикальном положении. «Дрозды» планировали последовать примеру шотландского «Селтика», на стадионе которого существуют «стоячие» сектора.
Инициативу «Вест Бромвича» не поддержала министр спорта Великобритании Трейси Крауч. Она заявила, что правительство не планирует отходить от практики запрета стоячих мест, который существует после трагедии в Хиллсборо в 1989 году, когда в давке на полуфинальном матче Кубка Англии «Ноттингем Форрест» — «Ливерпуль» погибли 96 человек.
Боссы клубов премьер-лиги, в свою очередь, провели исследования в среде болельщиков, которые показали, что лишь пять процентов поклонников команд готовы стоять в течение всего матча.
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