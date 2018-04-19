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Рыбалка, местная кухня и винные дегустации: в Крыму отметят начало сезона
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Рыбалка, местная кухня и винные дегустации: в Крыму отметят начало сезона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Черноморском районе Крыма откроют летний туристический сезон гастрономическим туром «Тарханкут — новое измерение», сообщается на сайте района.
Предлагаются два варианта тура: на четыре дня с 29 апреля по 2 мая и на одиннадцать дней — с 29 апреля по 9 мая. И в первом, и во втором варианте туристов ждут рыбалка в открытом море, мастер-классы по приготовлению традиционных блюд народов, проживающих на полуострове, дегустации местного вина.
В программу одиннадцатидневного тура также выходят экскурсия на мыс Тарханкут, в Ялту, посещение музея заповедника «Калос Лимен», на территории которого находятся развалины древнегреческого города, существовавшего с IV века до нашей эры по I век нашей эры.
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