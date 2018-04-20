Крым помогает Южной Осетии создать промышленную винодельню

"С республикой Крым мы начали работу по развитию виноградарства в Южной Осетии", — сказал Бибилов на пленарной сессии ЯМЭФ.

Он пояснил ТАСС, что виноградарством и виноделием занимается совместное предприятие бизнесменов Южной Осетии и Крыма, оно уже начало работу в Цхинвале. В этом году заложат 10 га виноградников, в следующем планируется 20 га.

"В этом году уже будет выпуск первой продукции — бутилированного вина. Предполагается также производство соков и коньячных спиртов. Сейчас виноделие в основном частное, бутилированное вино до сих пор не производилось", — уточнила в свою очередь представитель пресс-службы президента Южной Осетии.

Виноделие в Южной Осетии развито слабо, виноградники держат на частных подворьях, где и делают вино. Крым же является одним из лидеров в РФ по площадям виноградников и производству вина. По данным пресс-службы, также в рамках форума обсуждались вопросы по обмену опытом между Крымом и Южной Осетии по высшему образованию, медицине, развитию экономики и другим направлениям.

IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.