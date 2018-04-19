Конспирологи назвали окончательную дату апокалипсиса

Известный конспиролог Дэвид Мид сделал свое очередное предсказание. Он заявил, что все живое умрет в ходе Третьей мировой войны, и рассказал, когда начнется этот смертоносный конфликт.

Ученый заявил, что в день, когда Юпитер, Солнце и Луна выстроятся в линию с созвездием Девы, на небе проявится планета Нибиру, а на Землю придет Антихрист — это событие предсказано в двенадцатой главе Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсисе.

По словам конспиролога, все это произойдет всего через три дня — 23 апреля 2018 года. Однако астрономы сообщают, что в этот день Солнце встанет в линию с созвездием Овна, а Луна будет в созвездии Близнецов, так что Мид просто привлекает к себе внимание.