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Конспирологи назвали окончательную дату апокалипсиса
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Конспирологи назвали окончательную дату апокалипсиса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известный конспиролог Дэвид Мид сделал свое очередное предсказание. Он заявил, что все живое умрет в ходе Третьей мировой войны, и рассказал, когда начнется этот смертоносный конфликт.
Ученый заявил, что в день, когда Юпитер, Солнце и Луна выстроятся в линию с созвездием Девы, на небе проявится планета Нибиру, а на Землю придет Антихрист — это событие предсказано в двенадцатой главе Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсисе.
По словам конспиролога, все это произойдет всего через три дня — 23 апреля 2018 года. Однако астрономы сообщают, что в этот день Солнце встанет в линию с созвездием Овна, а Луна будет в созвездии Близнецов, так что Мид просто привлекает к себе внимание.
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