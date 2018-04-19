«Ловкость рук и никакого мошенничества»: Зачем Джемилеву «первая аннексия Крыма»

«Первая аннексия Крыма Российской империей — включение Крымского ханства в состав Российской империи — произошла в 1783 году. На момент первой аннексии крымские татары составляли более 90% населения полуострова. После чего более чем полтора века они подвергались постоянным гонениям, а в итоге и тотальной депортации с родной земли», — поясняется на странице политика в в Facebook.

Среди заявленных участников дискуссии — только один историк, да и тот националист — начальник отдела анализа региональных особенностей и политики национальных меньшинств Украинского института национальной памяти Богдан Короленко. Остальные — журналистка и кандидат политических наук Гульнара Бекирова, ректор «крымского университета в изгнании» Владимир Казарин и замглавы запрещенного в РФ «Междлиса» Ильми Умеров.

Данная дискуссия — еще один из поводов «застолбить» в массовом сознании украинцев необходимость создания крымскотатарской национальной автономии в Крыму и довольно шулерский способ связать историю полуострова исключительно с одним из народов Крыма, выбросив «за „борт истории“ все остальные этносы, населявшие полуостров.

Почему 1783 год?

В организованной Джемилевым дискуссии ключевым пунктом является 1783 год. В этот год 19 апреля по старому стилю (8 апреля по юлианскому календарю) императрица Екатерина II подписала манифест „О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу“. 28 июня — в день восшествия Екатерины на престол — на вершине Ак-Кая — Белой скалы под Карасубазаром (ныне — Белогорск) князь Григорий Потемкин принял присягу крымских мурз, беев, духовных лиц и простого народа императрице.

С этого момента Крым стал неотделимой частью Российской империи. Единственный из заявленных на дискуссии историков — Короленко — в своей диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук в 2005 году указывал, что после этого этническая картина полуострова начала меняться.

»В работе прослежены трансформации в административно-политическом устройстве, этносоциальном, демографическом и конфессиональном положении в Крыму, которые были вызваны аннексией 1783 года. В исследовании проанализирована колонизаторская политика российского правительства , в частности заселение полуострова полиэтническим населением», — говорится в аннотации диссертации.

Сама диссертация Короленко охватывает период 1783-1796 годов.

Однако что было до 1783 года? Это вопрос не праздный. Именно он и поможет понять, откуда взялись данные о «90% крымских татар» в Крыму.

Решение Российской империи забрать Крым возникло не спонтанно. В 1768 году началась русско-турецкая война, одним из инициаторов которой был вассал «Сиятельной Порты», крымский хан Кырым Гирей. Начинавший свою политическую карьеру как сераскир Буджакской орды — ногайского автономного образования, подчиненного Крымскому ханству, — Кырым Гирей пытался втянуть в грядущую войну с Российской империей прусского императора Фридриха II и интриговал против русских в Польше , пытаясь противостоять возведению на престол пророссийского короля Станислава Понятовского.

В итоге после того, как Турция и Россия все же начали войну, крымская орда обрушилась на земли южной Украины. Дожить до конца войны Кырым Гирею было не суждено. Он внезапно умер в Каушане. При этом современники подозревали, что его отравили турки. Преемнику — Селиму III — досталось непростое наследство. Ногайские орды вышли из подчинения хану и Константинополю и перешли на сторону России. Самому хану Россия предложила выйти из подчинения Турции, однако Селим III отверг предложение, в результате чего русская армия в июне 1771 года вошла в Крым.

В итоге русские разгромили татарские и турецкие войска, а крымская знать — беи — подписали союз с Россией и решили избирать хана самостоятельно. Таким ханом оказался Сахиб II Гирей.

В 1774 году Турция заключила с Россией Кучук-Кайнарджийский мирный договор. Среди прочего им признавался независимый характер Крымского ханства. Кроме того, татары получили ту часть Крыма, о которой при турках не смели и мечтать и которая сейчас известна как ЮБК. До 1774 года южный берег Крыма был в составе Османской империи, но не вассального ей Крымского ханства. Некоторые источники утверждают, что татарам там и вовсе было запрещено селиться.

Однако и это не помогло. Крымская знать продолжала интриговать и поддерживать то пророссийских ставленников на престол хана, то протурецких. В итоге, на полуостров после бунта в 1782 году против хана Шахин Гирея, для поддержки главы Крымского ханства ввели русские войска. Но через год уже непопулярный хан отрекся от престола и Крым окончательно вошел в состав России, что было зафиксировано и в Ясском мирном договоре между Российской и Османской империей.

История одного села

В августе 2014 года под одним из сел к югу от Донецка шли напряженные бои. В сводках часто упоминался населенный пункт Стыла, ныне входящее в составе ДНР. Село основали в 1779 году греческие переселенцы. Так они почтили свою родину — село Стиля, которое просуществовало в Крыму до второй половины ХХ века и закончило свою историю под именем Лесниковое.

Часть краеведов, в том числе знаменитый Василий Кондараки, предполагает, что село было названо в честь почитаемого греками святого Стилиана. Часть — что в честь одноименной речки, по берегам которой рос тростник, из которого в том числе изготавливали и приборы для письма — стилосы. В XVII веке село упоминается в османской налоговой ведомости, а его жители указаны, как подданные турецкого султана. В сентябре 1778 года крымское село опустело.

«Сентября 18 дня 1778… Стели — греков мужского пола — 603, женского — 625, итого —1228 душ», — значится в « Ведомости о выведенных из Крыма в Приазовье христианах» о выселении жителей Стили.

В «Камеральном Описании Крыма» от 1784 года значилось, что после выселения в Стиле осталось 135 пустых домов и 1 целая церковь. Однако уже через 21 год «Ведомость о всех селениях в Симферопольском уезде состоящих с показанием в которой волости сколько числом дворов и душ» указыавает, что в деревне в 48 дворах проживало в 48 дворах проживало 186 крымских татар и двое цыган. Всесоюзная перепись 1926 года указывает, что в Стиле проживало 825 крымских татар и трое русский. В 1944 году спустя 165 с лишним лет село снова опустело. Его жителей депортировали в Среднюю Азию. Но и с новыми жителями просуществовало теперь уже Лесниковое недолго — в 1968 году его начали расселять из-за строительства Загорского водохранилища.

Сейчас на месте села два памятных знака — маленький греческий, установленный делегацией из Стылы, что под Донецком, и большой крымскотатарский. Стиля памятник

Остается добавить, что, как указывает ряд историков, переселение греков, армян и немногочисленных грузин из Крыма происходило проблемно.

«Что я от переселенцев вытерпел — одному только Богу известно. Заткнув уши, уклонялся от слуха речей их, ибо если бы на их требования ответствовал бы, то давно уж лишили бы меня жизни», — писал в 1779 году агитировавший за переселение митрополит Готфский и Кафайский Игнатий, позже канонизированный как Святитель Игнатий Мариупольский.

Многие греки и армяне предпочли сказаться татарами, подчас перейдя в ислам или сымитировав это, что могло привести росту численности «на бумаге» мусульманского населения Крыма. Показателен пример греков села Керменчик, часть которых еще долгие годы тайно исповедовала христианство, а часть вполне искренне перешла в ислам. При этом во время депортации 1944 года греков-мусульман из Керменчика выселили из Крыма вместе с татарами.

Почему 90%?

Джемилев собрал дискуссию не просто для того, чтобы поговорить о вхождении Крыма в состав Российской империи. Заявления о том, что до «первой российской агрессии» 90% населения полуострова составляли крымские татары нужны ему для обоснования необходимости предоставления Крыму статуса крымскотатарской национальной автономии — заветной мечты запрещенного в РФ «Меджлиса».

Ранее лидер этой организации Рефат Чубаров заявил о том, что изменения в Конституцию по поводу крымскотатарского статуса Крыма находятся на завершительной стадии подготовки.

«Мы планируем обнародовать целостный текст подготовленных изменений ещё на стадии подачи в Конституционную комиссию. Думаю, что это будет в самое ближайшее время. Поэтому все горячие дискуссии ещё впереди. Но мы ждём, что нас поддержит в первую очередь украинское общество. Ведь эти изменения — это укрепление украинского суверенитета в Крыму как крымскотатарской национальной автономии», — рассказал в конце марта Чубаров.

Президент Украины Петр Порошенко любит предпринимать какие-либо громкие действия к знаменательным датам. 18 мая будет праздноваться 74-ая годовщина депортации крымских татар. Не исключено, что к ней могут попытаться внести изменения в Конституцию или задекларировать такие намерения на законодательном уровне.

Примечательно, что Чубаров утверждал, что возможно одновременное принятие изменений в Конституцию Украины в части крымскотатарской автономии и закрепления курса на НАТО ЕС . Тогда же — в конце марта — он рассказал, что соответствующие законодательные акты могут быть приняты уже в ближайшие месяцы.

Впрочем, у такого статуса Крыма есть и свои противники. Тот же участник дискуссии — историк Короленко — в своей диссертации указывает, что Крым с 1783 года населяли «прежде всего украинцы». Ряд националистических групп уже осудили этнический статус Крыма, предлагаемый Джемилевым и компанией.