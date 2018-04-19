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235 лет назад Крым был присоединен к Российской империи
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235 лет назад Крым был присоединен к Российской империи 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Манифест подписала императрица Екатерина II. И это стало одним из важнейших геополитических событий XVIII века. Сейчас подлинник документа хранится в российском государственном историческом архиве. В то время для России это был вопрос государственной безопасности. Набеги крымских ханов на нашу территорию продолжались столетиями. Благодаря присоединению, полуостров перестал быть угрозой. Сегодня историческую дату отметили в Симферополе. Празднование началось у Долгоруковского обелиска, где представители городской власти возложили цветы. Затем в Екатерининском парке, у памятника императрице, состоялся торжественный митинг.
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 Ещё 6 источников 
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