235 лет назад Крым был присоединен к Российской империи 

Манифест подписала императрица Екатерина II. И это стало одним из важнейших геополитических событий XVIII века. Сейчас подлинник документа хранится в российском государственном историческом архиве. В то время для России это был вопрос государственной безопасности. Набеги крымских ханов на нашу территорию продолжались столетиями. Благодаря присоединению, полуостров перестал быть угрозой. Сегодня историческую дату отметили в Симферополе. Празднование началось у Долгоруковского обелиска, где представители городской власти возложили цветы. Затем в Екатерининском парке, у памятника императрице, состоялся торжественный митинг.