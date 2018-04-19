Смоллинг: «С „Борнмутом“ „МЮ“ показал лучшую игру, чем с „Вест Бромвичем“

«Мы не сумели показать хороший футбол в предыдущем матче против «Вест Бромивча». С «Борнмутом» мы смогли сыграть намного лучше. Что касается своего гола, то забить, конечно, всегда приятно», — цитирует Смоллинга BBC.

Победа в сегодняшней игре позволила «МЮ» на 4 очка оторваться от «Ливерпуля» в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» идет вторым с 74 баллами в активе, а «Ливерпуль» занимает третье место — 70 очков. Командам осталось провести в чемпионате по 3 матча. «Борнмут» с 38 пунктами остался на 11-й строчке.