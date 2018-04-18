Затишье: причины, мешающие вам возбудиться

Перед получением желаемой сексуальной разрядки должно предшествовать возбуждение, с чем некоторые имеют проблемы. Трудности в этом деле возникают из-за ряда факторов, от которых легко избавиться, если выяснить причину расстройства. Алкоголь Наукой доказано, что алкоголь затрудняет процесс достижения оргазма и ухудшает качество секса, кроме того, от спиртного страдает либидо, поскольку выпивка нейтрализует необходимые витамины группы В и С. Даже если несколько бокалов вина помогают раскрепоститься, в итоге секс будет страдать от недостаточного количества смазки. Усталость Напряженный рабочий день не способствует сексуальному возбуждению, особенно, если настроения на интимные приключения вовсе нет. Также упадку в сексе способствует недосыпание, которое приводит к снижению уровня тестостерону в крови. Эксперты рекомендуют выспаться и отдохнуть, чтобы восстановить организм, и только тогда либидо снова даст о себе знать. Антидепрессанты Некоторые препараты, например, антидепрессанты, регуляторы кровяного давления и другие медикаменты, могут повлиять на сексуальное желание человека. Зачастую о всех возможных расстройствах, вызванных лекарством, написано в графе «побочные эффекты», поэтому выявить его весьма просто. Мысли Если голова забита размышлениями о проблемах, работе, деньгах и другими темами, не связанными с сексом, возбуждения крайне сложно достичь. Чтобы решить проблему, для начала следует выяснить причину, почему в мыслях хочется отдалиться от своего партнера и происходящего в постели. Спорт Как оказалось, существенные спортивные нагрузки, особенно перед менструацией или после овуляции, могут существенно снизить сексуальное желание. Дело в том, что изнурительные тренировки являются стрессом для организма, который запускает соответствующую биохимическую реакцию, способную привести к неприятным последствиям. Гормоны Проблемы на гормональном уровне могут вылиться в трудности сексуального характера. Например, после 30 женщины начинают постепенно терять былой уровень половых гормонов, на который также влияют другие факторы внешней среды, например, стресс. Взаимоотношения Наиболее банальной причиной проблем с возбуждением является отсутствие влечения к своему партнеру. Также немало женщин страдают от комплексов, забывая получать удовольствие от происходящего в постели.