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В храме Святого Праведного Феодора Ушакова отслужили заупокойную по сотрудникам госбезопасности
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В храме Святого Праведного Феодора Ушакова отслужили заупокойную по сотрудникам госбезопасности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Накануне 75-летнего юбилея «СМЕРШ» сотрудники и ветераны спецслужб приняли участие в памятных мероприятиях.
В Москве вспомнили погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов госбезопасности.
Службы в православных храмах прошли накануне 75-летия Главного управления контрразведки «СМЕРШ». В них приняли участие действующие офицеры и ветераны спецслужб.
Во время молебна в недавно построенном в честь павших сотрудников ФСБ храме Святого Праведного Воина Феодора Ушакова отслужили заупокойную.
«Почему именно в этом храме? Дело в том, что Ушаков является святым праведным воином, святым для всех воинов России. И этот храм на сегодняшний день становится домовым храмом для сотрудников Федеральной службы безопасности и членов их семей», — пояснил капитан 1 ранга, ветеран военной контрразведки Сергей Макаров.
Только на фронтах Великой Отечественной войны погибли 60 тысяч сотрудников госбезопасности.
Для участия в памятных мероприятиях в Москву прибыли делегации ветеранов спецслужб из Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары и других российских регионов.
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