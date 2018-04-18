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Де Хеа: «Было сложно смириться с поражением от „Вест Бромвича“, но у „МЮ“ есть шанс всё исправить»
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Де Хеа: «Было сложно смириться с поражением от „Вест Бромвича“, но у „МЮ“ есть шанс всё исправить» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа заявил, что футболисты «красных дьяволов» были подавлены после поражения от «Вест Бромвича» (0:1) в 34-м туре АПЛ. Эта неудача «манкунианцев» позволила «Манчестер Сити» досрочно выиграть чемпионат Англии.
"После такого удара мы все немного подавлены. Было сложно смириться с поражением, это было неожиданно. Хорошо, что у нас есть шанс всё исправить в ближайшем матче с «Борнмутом». Необходимо вернуться на победный путь и поднять себе настроение", — приводит слова де Хеа Sky Sports.
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