Храм, церковь, собор и часовня: какая между ними разница

Религиозные темы сейчас интересны очень многим. И мы решили начать рассказывать нашим читателям о том, о чем они, возможно, иногда просто стесняются спрашивать у представителей церкви, боясь обозначить свое незнание или непонимание. К тому же не секрет, что иногда это незнание вызывает у них изумление, а порой и неоправданное раздражение. Но ведь всего знать нельзя! Поэтому начнем разбираться во всем это вместе, тем более, что лишних знаний просто не бывает.

"Пойду в церковь" или «пойду в храм». Мы говорим так, считая эти слова фактически синонимами, особо не задумываясь, если ли какая-то разница между этими понятиями. Собор в понимании большинства — это просто большое сооружение. А часовня — маленькое. Так ли это? Давайте разберемся.

"Храм" этимологически восходит к старорусским словам «хоромы» и «храмина». Это здание или сооружение, в котором совершаются богослужения и обряды. Храмы встречаются в различных религиях — у православных и католиков, буддистов и протестантов. Они были культовыми сооружениями и у иудеев, и у древних греков и египтян.

История возникновения христианских храмов восходит к проведению Тайной Вечери — как многим известно, она состоялась в обычном доме, но при этом в особой горнице. На Тайной Вечере Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, провел первую торжественную литургию и беседовал с апостолами о тайнах царства небесного и церкви. Именно с того момента были заложены основы христианского храма как особого помещения для проведения молитвенных собраний и совершения таинств. Храмы бывают приходскими, домовыми, соборными и кладбищенскими. Три купола храма имеют особое значение: они напоминают о Святой Троице.

Слово «церковь» имеет греческое происхождение и в переводе означает «дом Господа», «божий дом». Это место сбора и совершения обрядов христиан. Церкви обязательно имеют алтарную часть, ориентированную на восток и примыкающее помещение для молящихся — трапезу. Встречаются церкви с целым комплексом взаимосвязанных пространств: придел и капелла, а также крипта. Церковью называют не только само здание, но и группу верующих людей, организацию последователей той или иной религии, объединенную единым вероучением и культом. С точки зрения христианства, церковь — ничто иное как общественное чудо, соответствующее явлению человеку Бога в образе Христа.

Подведем итог. Понятие «церковь» — более широкое и означает не только архитектурное здание, но и совокупность людей. А слово «храм» означает определенное место для проведения богослужений. Основными составляющими христианского храма являются жертвенник и алтарь, и каждую церковь считают христианским храмом.

Главный храм населенного пункта или монастыря называется, как правило, собором. Это особый статус, который присваивается церковному сооружению в связи с неким особым положением и не подлежит пересмотру. Слово «собор» происходит от русского слова «собрание». Главный собор Московского Кремля — Успенский. В соборах кафедральных обязательно есть ложа для патриарха. Главный кафедральный собор нашей страны — Храм Христа Спасителя в Москве . В соборах бывает по несколько алтарей, и полный состав его служителей насчитывает 12 священников и одного настоятеля (аналогия с Христом и его учениками очевидна). В соборе обязательно хранятся мощи святых.

А есть также часовни — это, как правило, небольшие постройки, подчиненные какой-либо церкви, и предназначенные для проведения молитв. Часовня посвящается какому-либо святому, христианскому празднику или памятному событию, важному для верующего человека. В часовне нет алтаря, но службы что в ней, что около нее могут проводиться. Там также нет приделов и не служат Литургий. Вокруг часовен также не делают оград.

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