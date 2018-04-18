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На Преображенке обсудят книгу «Несвятые святые»
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На Преображенке обсудят книгу «Несвятые святые» 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Члены книжного клуба «В ожидании Кафки» обсудят книгу архиерея Русской православной церкви Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».
У книги «Несвятые святые» уже две литературных премии — «Большая книга» и «Книга года в 2012 году». Этот текст читают в других странах — он переведен на английский, французский, греческий, итальянский и другие языки. Архимадрит Тихон искренне и правдиво говорит о людях, которые даже в малом не преступили законов человечности. Многие его рассказы связаны с Псково-Печерским монастырём, именно там автор начинал свое монашество.
По словам архимадрита Тихона, почти все истории, вошедшие в книгу, он рассказывал на проповедях, и его очень просили их записать. Так и появилась эта нужная людям и искренняя книга.
Книжный клуб «В ожидании Кафки» соберется 23 апреля в аудитории РГБМ «101 точка чтения». Начало обсуждения — в 20.00. Присоединится могут все желающие.
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