Епископ Дмитровский совершил молебен в Иверской часовне у Воскресенских ворот 

В день празднования Иверской иконы Божией Матери, в Иверской часовне у Воскресенских Ворот города Москвы епископ Дмитровский Феофилакт по благословению Святейшего Патриарха Кирилла совершил пасхальный молебен.
Наместнику Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы сослужили клирики храма Богоявления Господня Богоявленского монастыря. Сопровождал службу хор храма Богоявления Господня.
По окончании молебна Владыка обратился к многочисленным собравшимся с приветственным словом и поздравлением со Светлым праздником Святой Пасхи, а также передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.