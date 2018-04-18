Епископ Дмитровский совершил молебен в Иверской часовне у Воскресенских ворот

Наместнику Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы сослужили клирики храма Богоявления Господня Богоявленского монастыря. Сопровождал службу хор храма Богоявления Господня.

По окончании молебна Владыка обратился к многочисленным собравшимся с приветственным словом и поздравлением со Светлым праздником Святой Пасхи, а также передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.