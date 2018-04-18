«Карательная медицина»: зачем в СССР галоперидол давали здоровым людям

Галоперидол — лекарственный препарат, применяемый при психических расстройствах в качестве нейролептика; проще говоря, корректор поведения. Как все психотропные препараты, галоперидол обладает рядом негативных и опасных побочных эффектов, но тем не менее до сих пор активно используется при лечении ряда заболеваний. Применение этого препарата в психиатрических изоляторах СССР поспособствовало возникновению такого выражения, как «карательная психиатрия».

Что такое карательная психиатрия

Термин и его определение принадлежат Александру Пинхосовичу Подрабинеку, известному советскому диссиденту и правозащитнику, автору книги «Карательная медицина».

Цитата из книги: «Карательная медицина — орудие борьбы с инакомыслящими, которых невозможно репрессировать на основании закона за то, что они мыслят иначе, чем это предписано».

Благодаря диссидентам, журналистам и правозащитникам наиболее известной стала карательная психиатрия СССР, хотя подобные и даже намного более жесткие методы активно применяются в тюрьмах «демократических стран».

Методы карательной психиатрии включают в себя следующие приёмы:

1. Установление ложного диагноза;

2. Принудительная госпитализация в психиатрическую лечебницу людей, не нуждающихся в подобном лечении;

3. Изоляция: фактическое использование клиники в качестве тюрьмы;

4. Принуждение к приему сильнодействующих психотропных препаратов с тяжёлым побочным эффектом;

5. Применение мучительных медицинских процедур, физически повреждающих мозг.

«Лечение» часто приводило к преждевременной смерти, в таком случае причины ее фальсифицировались.

Галоперидол как средство политического усмирения

В СССР галоперидолом «лечили» видных политических оппонентов, которым ставили психиатрический диагноз. Их помещали не в тюрьму, а в клинику. Способ был технически несложным и действенным, поскольку препарат обладает достаточно неприятным набором побочных эффектов.

Именно этот метод подавления получил название «карательная психиатрия». Человек если не ломался как личность, то получал достаточное количество проблем со здоровьем, и в дальнейшем ему было не до политики. Примерами являются поэтесса Наталья Горбаневская , в 1968 году протестовавшая против введения войск в Чехословакию, правозащитники Леонид Плющ и Сергей Ковалёв , а также журналист и диссидент Сергей Буковский

Горбаневская впоследствии рассказывала в интервью: «И он (Александр Есенин-Вольпин) меня спросил: „Ты просидела два года с небольшим. Ты бы променяла это на три года лагеря?“ Я сказала: „Алик, даже на семь!“ Вот, тот год с небольшим, что меня кормили галоперидолом, я бы его поменяла на что угодно… знаете, как называли на тюремно-лагерном жаргоне психиатрическую тюрьму? „Вечная койка“… Насколько я знаю, именно галоперидол дает самые мучительные побочки. Для меня даже атипичный Солиан стал кошмаром, а попытка пить Клопиксол закончилась после приема трёх минимальных доз невозможностью не то что выйти на работу, а вообще существовать на белом свете, отходила ровно трое суток. Плохо было даже от такого легкого нейролептика, как Флюанксол. [С-BLOCK]

Именно побочки нейролептиков были причиной применения карательной психиатрии — некий узаконенный вариант пыток. Да, таких пыток, которым люди предпочли бы вечный лагерь».

Леонид Плющ — математик и биолог, работал в киевском Институте кибернетики имени В. М. Глушкова. Занимался вопросами правозащиты на Украине . Был уволен в связи с обвинением в антисоветской агитации и впоследствии помещён в психиатрический изолятор Днепропетровска . По свидетельству правозащитника Л. Терновского, Плющу назначали большие дозы галоперидола без необходимых корректоров:

«Во время свидания с женой Плющ говорит с трудом, с остановками, в глазах у него тоска, он задыхается, корчится в судорогах. Предупреждает, что письма писать не в состоянии».

История возникновения карательной психиатрии

Тактика избавления от политических оппонентов посредством заключения их в психиатрическую клинику возникла во Франции при Наполеоне III. Таким способом правительство старалось подавить движение сен-симонистов. Свыше 40 сторонников Сен-Симона были принудительно помещены в психиатрические больницы под предлогом того, что их политические взгляды являются признаком психического расстройства.

Первой жертвой карательной психиатрии в СССР стала революционерка-террористка, лидер партии левых эсеров Мария Спиридонова . Американский журналист Джон Рид называл её «самой популярной и влиятельной женщиной в России » в 1917-1918 годах. Арестовывать Спиридонову было рискованно, тогда большевики создали ей репутацию буйной истерички и направили ее на принудительное обследование к известному психиатру профессору П. Б. Ганнушкину, которого предварительно правильно политически мотивировали. Диагноз светило отечественной психиатрии дал следующий: «Истерический психоз, состояние тяжёлое, угрожающее жизни». Под этим предлогом Феликс Дзержинский распорядился в 1921 году поместить Спиридонову в психиатрическую лечебницу. Там её продержали вплоть до 1941 года, когда перед наступлением фашистов под шумок расстреляли.

Галоперидол в медицине

Галоперидол был изобретён в Бельгии в 1957 году и в большом количестве производился советской фармацевтикой. Этот препарат стал наиболее популярным психотропным средством в последние десятилетия существования СССР. Его использовали при лечении алкоголизма, наркомании, шизофрении, острых неврозов и даже для коррекции поведения детей от 3 лет. Но в основном врачи рассматривали его как действенное средство для буйных больных, применяя его в том числе в качестве наказания, например, за нанесение травм персоналу больницы. Таким больным просто немного повышали дозу препарата. И уже примерно через пять дней человек ощущал себя полноценным «овощем», у которого наблюдаются постоянная слабость, головокружения, обмороки, недержание мочи, депрессия, слюнотечение, спазмы мышц и плохая координация. И в целом накрывает состояние безволия и пропадает желание жить.

В числе доказанных побочных эффектов от галоперидола — критическое нарушение работы сердца, нарушение водно-солевого обмена и сна, острые психические расстройства, снижение либидо и потенции, заболевание молочной железы и т.д. [С-BLOCK]

Галоперидол противопоказан при беременности, кормлении грудью и для детей до 3 лет. Однако многие специалисты считают его одним из самых эффективных нейролептиков современной психиатрии. Некоторые медики даже до сих пор советуют данный препарат беременным при возникновении бессонницы, мотивируя это тем, что, несмотря на возможность негативных последствий для ребёнка, большинство детей рождаются здоровыми.

В каких же случаях всё-таки рекомендован этот препарат? Исчерпывающий ответ даёт М. И. Малявин в своей книге «Записки психиатра»:

«Не спится из-за боязни за судьбу человечества? Соседи затеяли недоброе и пускают через вентиляцию отравляющий газ, а через розетки — смертоносные лучи? Жена изменяет с инопланетянами? А может, она еще и ведьма к тому же? Соседняя галактика готовится к вторжению на Землю через ваш балкон? Спасение есть — вызывайте нашу психиатрическую спецбригаду. У нас отличные специалисты, высококлассный (хоть и слегка навязчивый) сервис, палаты с окнами на солнечную сторону, гречневой каши просто завались — очень помогает от дурных мыслей…»

«Всем галоперидолу за счет заведения»!