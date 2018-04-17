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Гран-при московского фестиваля «ДОКер» получил фильм «Макала»
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Гран-при московского фестиваля «ДОКер» получил фильм «Макала» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Гран-при международного фестиваля документального кино — «ДОКер» получил фильм Эммануэля Граса «Макала» совместного производства Франции и Конго, сообщила пресс-служба фестиваля.
Независимый фестиваль «ДОКер» проходил в Москве с 12 по 17 апреля.
За лучшую режиссуру наградили китайский фильм «Ткачи» Ванга Янга. Лучшим короткометражным фильмом стала польская картина «Прах» Якуба Радея.
Специального упоминания жюри удостоились российская картина Светланы Черниковой «Холера» и немецкий фильм «О, брат Осьминог!» Флориана Кунерта.
Приз зрителей достался картине «Пятое солнце» режиссеров Кристиана Печчи и Маттео Магги (Финляндия, Италия).
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