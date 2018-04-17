Гран-при московского фестиваля «ДОКер» получил фильм «Макала»

Независимый фестиваль «ДОКер» проходил в Москве с 12 по 17 апреля.

За лучшую режиссуру наградили китайский фильм «Ткачи» Ванга Янга. Лучшим короткометражным фильмом стала польская картина «Прах» Якуба Радея.

Специального упоминания жюри удостоились российская картина Светланы Черниковой «Холера» и немецкий фильм «О, брат Осьминог!» Флориана Кунерта.