Аксаков рассказал, сколько Крым может выручить за счет краудфандинга

Законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», находящийся в настоящее время на рассмотрении в Госдуме, регулирует отношения по привлечению инвестиций посредством инвестиционных платформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ.

"Около миллиона долларов в год", — сообщил он, отвечая на вопрос, сколько может выручить Крым за счет краудфандинга.

"Я рассчитываю, что одна из инвестиционных платформ для проведения ICO будет зарегистрирована здесь и активно будет работать с проектами крымскими, чтобы привлечь финансирование на эти проекты. Это и дополнение, и альтернатива. Это конкуренция традиционным системам, например, банковской и финансовой. Была оценка, что если был бы призыв профинансировать Керченский мост за счет средств населения и предприятий, просто через краудфандинг, можно было бы построить три керченских моста", — добавил Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.