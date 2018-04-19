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Аксаков рассказал, сколько Крым может выручить за счет краудфандинга
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Аксаков рассказал, сколько Крым может выручить за счет краудфандинга 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Крым может привлечь за счет краудфандинга около миллиона долларов в год, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», находящийся в настоящее время на рассмотрении в Госдуме, регулирует отношения по привлечению инвестиций посредством инвестиционных платформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ.
"Около миллиона долларов в год", — сообщил он, отвечая на вопрос, сколько может выручить Крым за счет краудфандинга.
"Я рассчитываю, что одна из инвестиционных платформ для проведения ICO будет зарегистрирована здесь и активно будет работать с проектами крымскими, чтобы привлечь финансирование на эти проекты. Это и дополнение, и альтернатива. Это конкуренция традиционным системам, например, банковской и финансовой. Была оценка, что если был бы призыв профинансировать Керченский мост за счет средств населения и предприятий, просто через краудфандинг, можно было бы построить три керченских моста", — добавил Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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