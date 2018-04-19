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В Минкурортов Крыма считают приоритетным создание кемпингов на полуострове
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В Минкурортов Крыма считают приоритетным создание кемпингов на полуострове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА (Крым), 19 апр — РИА Новости. Создание сети кемпингов в Крыму в связи с улучшением автомобильной доступности полуострова с мая этого года является приоритетным направлением, на реализацию проекта требуется 2 миллиона рублей, сообщил в четверг на сессии Ялтинского международного экономического форума «Крым после ФЦП» министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Одно из явно перспективных и востребованных направлений инвестирования — это создание сети кемпингов. С мая этого года улучшается автомобильная доступность полуострова, и автомобильные кемпинги, мы считаем, будут очень востребованным направлением развития. Создание сети — одна из приоритетных задач", — сказал Волченко.
Он отметил, что в районе Евпатории сложились традиционные места палаточного отдыха, и в данный момент ведется работа по оформлению двух инвестиционных участков.
Волченко добавил, что, по оценке специалистов, в организацию кемпинга на 100 мест требуется вложить 2 миллиона рублей. Средняя месячная прибыль по расчетам составляет 440 тысяч рублей.
"То есть окупаемость в течение одного сезона", — отметил крымский министр.
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