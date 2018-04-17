В какие города отправятся служить костромские призывники в этом году?

С каждым годом условия прохождения службы в российской армии становятся все более комфортными. Весенний призыв в Костромской области стартовал, и о том, что ждет новобранцев, рассказала «Костромская Народная газета».

Для всех молодых людей привезли образцы нового армейского обмундирования. Это не только полевая и парадная форма, но и «офисная». В ней костромичи отправятся из Нерехты к местам прохождения службы. Будущим солдатам выдадут новые кепки с вшитой кокардой, кожаные берцы, а вместо вещмешка — современные полевые сумки.

В набор средств личной гигиены войдут щипчики для ногтей и даже гель для ног.

Многим новобранцам посчастливится жить не в казармах, а в кубриках, где даже есть стиральные машины и душ. Питание в столовых становится более разнообразным — военные части обязывают организовать поточную линию, чтобы солдат мог сам выбирать, что съесть.

Мурманск и Сыктывкар, В этом году наших призывников отправят служить в Астрахань Омск , Воронеж.

Не обходится без уклонистов, которые упорно не хотят отдавать долг Родине. Один из костромичей выбрал альтернативную службу, потому что полноценная служба в армии противоречит его религиозным убеждениям. Кроме того, многие хотят получить образование, и просят отсрочку.

О контрактниках, дедовщине в армии, альтернативной службе, денежном довольствии срочников и многом другом читайте в материале «Костромской Народной газеты» «Призыв-2018: в новой форме и с электронной картой».