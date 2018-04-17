Ещё
В какие города отправятся служить костромские призывники в этом году?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В какие города отправятся служить костромские призывники в этом году? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
С каждым годом условия прохождения службы в российской армии становятся все более комфортными. Весенний призыв в Костромской области стартовал, и о том, что ждет новобранцев, рассказала «Костромская Народная газета».
Для всех молодых людей привезли образцы нового армейского обмундирования. Это не только полевая и парадная форма, но и «офисная». В ней костромичи отправятся из Нерехты к местам прохождения службы. Будущим солдатам выдадут новые кепки с вшитой кокардой, кожаные берцы, а вместо вещмешка — современные полевые сумки.
В набор средств личной гигиены войдут щипчики для ногтей и даже гель для ног.
Многим новобранцам посчастливится жить не в казармах, а в кубриках, где даже есть стиральные машины и душ. Питание в столовых становится более разнообразным — военные части обязывают организовать поточную линию, чтобы солдат мог сам выбирать, что съесть.
В этом году наших призывников отправят служить в Астрахань, Мурманск и Сыктывкар, Омск, Воронеж.
Не обходится без уклонистов, которые упорно не хотят отдавать долг Родине. Один из костромичей выбрал альтернативную службу, потому что полноценная служба в армии противоречит его религиозным убеждениям. Кроме того, многие хотят получить образование, и просят отсрочку.
О контрактниках, дедовщине в армии, альтернативной службе, денежном довольствии срочников и многом другом читайте в материале «Костромской Народной газеты» «Призыв-2018: в новой форме и с электронной картой».
k1news.ru: последние новости
Работники «Высшей Лиги» остались без зарплаты из-за закрытия «Конфиденс банка» ЕВГЕНИЙ ТРЕПОВ: акция, которую провел Центробанк, может расцениваться мной, как рейдерский захват бизнеса Костромичей, которые получали пенсии через «Конфидэнс банк», просят изменить доставщика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой71
МЧС обратилось к москвичам10
Украинский космос оказался под угрозой из-за США238
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО541
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение