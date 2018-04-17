В какие города отправятся служить костромские призывники в этом году? 

С каждым годом условия прохождения службы в российской армии становятся все более комфортными. Весенний призыв в Костромской области стартовал, и о том, что ждет новобранцев, рассказала «Костромская Народная газета».
Для всех молодых людей привезли образцы нового армейского обмундирования. Это не только полевая и парадная форма, но и «офисная». В ней костромичи отправятся из Нерехты к местам прохождения службы. Будущим солдатам выдадут новые кепки с вшитой кокардой, кожаные берцы, а вместо вещмешка — современные полевые сумки.
В набор средств личной гигиены войдут щипчики для ногтей и даже гель для ног.
Многим новобранцам посчастливится жить не в казармах, а в кубриках, где даже есть стиральные машины и душ. Питание в столовых становится более разнообразным — военные части обязывают организовать поточную линию, чтобы солдат мог сам выбирать, что съесть.
Не обходится без уклонистов, которые упорно не хотят отдавать долг Родине. Один из костромичей выбрал альтернативную службу, потому что полноценная служба в армии противоречит его религиозным убеждениям. Кроме того, многие хотят получить образование, и просят отсрочку.
О контрактниках, дедовщине в армии, альтернативной службе, денежном довольствии срочников и многом другом читайте в материале «Костромской Народной газеты» «Призыв-2018: в новой форме и с электронной картой».