В рамках пасхальной акции прихожане храма на Ленинградском проспекте раздали 2000 книг

Ежегодная благотворительная акция «Пасхальная весть» прошла в храме Всех Святых на Соколе. Волонтеры из числа прихожан раздали 2000 книг об основах христианской веры. Об этом рассказал клирик храма протоиерей Александр Авдюшко.

— Издательство «Никея» подготовило для бесплатного распространения книгу об основах веры «Пасхальная весть — 2018». Нашему храму было выделено 2000 книг для раздачи, — отметил Авдюшко.

Протоиерей пояснил, что главная задача акции — поделиться благой вестью с теми людьми, которые приходят в храм лишь несколько раз в году. (мю)