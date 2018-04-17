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В рамках пасхальной акции прихожане храма на Ленинградском проспекте раздали 2000 книг
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В рамках пасхальной акции прихожане храма на Ленинградском проспекте раздали 2000 книг 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Ежегодная благотворительная акция «Пасхальная весть» прошла в храме Всех Святых на Соколе. Волонтеры из числа прихожан раздали 2000 книг об основах христианской веры. Об этом рассказал клирик храма протоиерей Александр Авдюшко.
— Издательство «Никея» подготовило для бесплатного распространения книгу об основах веры «Пасхальная весть — 2018». Нашему храму было выделено 2000 книг для раздачи, — отметил Авдюшко.
Протоиерей пояснил, что главная задача акции — поделиться благой вестью с теми людьми, которые приходят в храм лишь несколько раз в году. (мю)
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