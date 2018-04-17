Спецслужбы начали обыски в московской «Истинно‐православной церкви»

В московской «Истинно‐православной церкви» проводятся обыски по делу о запрещенных брошюрах, которые обнаружили в религиозной организации несколько лет назад. В ходе мероприятия сотрудники спецслужб изымают запрещенную литературу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

«Истинно‐православная церковь» возникла еще в годы прошлого века после революции. Тогда мотивы подобной организации были простыми: не признавать советскую власть. Сегодня же в этой структуре собираются люди с экстремистскими взглядами и антироссийской риторикой.

Главный офис организации находится в Москве на улице Радио. Глава ИПЦ владыка Рафаил проводил экстрасенсорные сеансы. Один прием у него стоил 2, 5 тысячи рублей. В день его посещали десятки людей. Такая цена за сеанс взята не спроста.

По мнению экспертов, таким образом священнослужители ИПЦ пытаются избежать уголовной ответственности, так как все, что меньше этой суммы до тюрьмы довести не может.

Тем не менее, литературу, которую издает организация, не раз признавали экстремистской.