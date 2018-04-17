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Патриарх Кирилл в конце апреля впервые совершит визит в Албанию
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Патриарх Кирилл в конце апреля впервые совершит визит в Албанию 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые совершит официальный «мирный» визит в Албанию, совершит совместное богослужение с ее предстоятелем и встретится с президентом страны, сообщил РИА Новости руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.
О предстоящем визите в страну патриарх сообщил во вторник на ежегодном пасхальном приеме в министерстве иностранных дел. Ожидается, что поездка первоиерарха пройдет с 28 по 30 апреля.
"Это очередной визит в списке посещений предстоятелем Русской церкви братских поместных Церквей после своего избрания на патриарший престол. В этом году он посещает церковь-мученицу — Албанскую церковь, которая многое претерпела в 20 веке и была фактически уничтожена. Патриарх совершит торжественное богослужение с главой Албанской церкви архиепископом Анастасием, с ее иерархами, также ждем встречи с главой государства и другими высокими представителями государственной власти", — заявил священнослужитель.
Он добавил, что предстоятели двух Церквей знакомы более 50 лет и пронесли свою дружбу через десятилетия.
Православные сегодня составляют около 7% населения Албании. Богослужение ведется на албанском, греческом и румынском языках, в стране действует один монастырь Рождества Богородицы в Арденице.
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