Патриарх Кирилл назвал иррациональными гонения на Церковь и верующих

"Мир, исполненный злом, обрушивается на церковь своими иррациональными гонениями. Невозможно понять смысла этих гонений, невозможно их рационально объяснить. Это что-то неведомое, непонятное, необъяснимое — с какой злобой мир нападает на Церковь, уничтожает храмы, убивает праведников", — сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, христиане подвергаются самым массовым гонениям. «Мы знаем, что нет другой такой группы людей как христиане, которые в мире подвергались бы таким страшным испытаниям. Под разными предлогами христианская вера как будто вытесняется за пределы жизни общественной, особенно в так называемых „просвещенных“ странах», — подчеркнул патриарх Кирилл.

По его словам, Церковь должна отвечать на эти вызовы молитвами и добрыми делами, не уподобляясь гонителям. «Церковь не может быть безразличной к этому. Она отвечает на это молитвой, мужественным исповеданием веры своих членов. Поэтому Церковь земная и называется Церковью воинствующей», — подчеркнул он.

Патриарх напомнил, что Радоница занимает особое место для верующих. «У нас нет реального опыта общения с умершими, они могут напоминать нам о себе в сновидениях, мыслях. Иногда мы очень чувствуем их присутствие в нашей жизни, но они в другом мире. И между этими мирами — непреодолимая преграда. Но есть особое и единственное место встречи этих миров — это Церковь Христова », — добавил предстоятель Русской церкви