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Патриарх Кирилл назвал иррациональными гонения на Церковь и верующих
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Патриарх Кирилл назвал иррациональными гонения на Церковь и верующих 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Христиане во всем мире испытывают беспрецедентное давление, которое невозможно объяснить рационально, сказал во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в Архангельском соборе Московского Кремля по случаю Православной Радоницы — дня поминовения усопших.
"Мир, исполненный злом, обрушивается на церковь своими иррациональными гонениями. Невозможно понять смысла этих гонений, невозможно их рационально объяснить. Это что-то неведомое, непонятное, необъяснимое — с какой злобой мир нападает на Церковь, уничтожает храмы, убивает праведников", — сказал он.
По словам предстоятеля Русской православной церкви, христиане подвергаются самым массовым гонениям. «Мы знаем, что нет другой такой группы людей как христиане, которые в мире подвергались бы таким страшным испытаниям. Под разными предлогами христианская вера как будто вытесняется за пределы жизни общественной, особенно в так называемых „просвещенных“ странах», — подчеркнул патриарх Кирилл.
По его словам, Церковь должна отвечать на эти вызовы молитвами и добрыми делами, не уподобляясь гонителям. «Церковь не может быть безразличной к этому. Она отвечает на это молитвой, мужественным исповеданием веры своих членов. Поэтому Церковь земная и называется Церковью воинствующей», — подчеркнул он.
Патриарх напомнил, что Радоница занимает особое место для верующих. «У нас нет реального опыта общения с умершими, они могут напоминать нам о себе в сновидениях, мыслях. Иногда мы очень чувствуем их присутствие в нашей жизни, но они в другом мире. И между этими мирами — непреодолимая преграда. Но есть особое и единственное место встречи этих миров — это Церковь Христова », — добавил предстоятель Русской церкви.
Православная Радоница для верующих — один из самых важных поминальных дней в году, когда принято посещать могилы умерших родственников. Старославянское слово «радоница» означает «радость», и церковь в этот день призывает христиан не скорбеть по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их вхождению в вечную жизнь и уповать на будущее воссоединение. В некоторых регионах России Радоница объявлена нерабочим днем. В этом году соответствующие документы подписали губернаторы Пензенской, Оренбургской, Саратовской, Брянской, Кемеровской, Пензенской, Волгоградской областей, Краснодарского края, главы Карачаево-Черкесии и Адыгеи.
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