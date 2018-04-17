В 2018 году 12 липчанок пойдут служить по контракту

12 жительниц Липецкой области пополнят ряды российской армии в 2018 году, рассказал военный комиссар Липецкой области Андрей Юхта.

Девушки в России могут пойти на военную службу по контракту. В частности, липчанки будут служить фельдшерами и телефонистками в разных частях в зависимости от вакантных рабочих мест и их личных пожеланий. Всего с начала года такой вид службы выбрали 170 человек.

На срочную службу этой весной отправятся 1,6 тысяч липецких призывников, из которых десять парней будут представлять регион в составе Кремлёвского полка — элиты Российской армии. Ещё девять человек выбрали альтернативную службу.

Примечательно, но «уклонистов» в эту призывную кампанию не оказалось. Большинство призывников уже прошли медицинскую комиссию, 83% обследованных признали годными к службе.