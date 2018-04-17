В новый «Голос» позовут пенсионеров

Популярное шоу «Голос» решило позвать на конкурс новых возрастных участников.

«Первый канал объявляет о начале приема анкет на 7-й сезон проекта «Голос» и… на 1-й сезон проекта «Голос 60+»! Если вы любите и умеете петь. Если знаете, что достойны большой сцены. Если готовы к конкуренции и славе. Участвуйте в кастинге шоу «Голос» (от 17 лет) и «Голос 60+» (от 60 лет)», говорится в Instagram Первого канала.

Для тех, кто захочет поучаствовать в шоу, нужно заполнить анкету на сайте телеканала. В пятницу, 20 апреля, определится победитель текущего сезона проекта «Голос».