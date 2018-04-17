Ещё
В Бирюлево Западном призвали двадцать шесть человек в армию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бирюлево Западном призвали двадцать шесть человек в армию 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Двадцать шесть человек из Бирюлева Западного призвали в армию во время второго заседания весенней призывной комиссии в понедельник, 16 апреля.
Всего за нынешнюю весеннюю кампанию планирую отправить служить пятьдесят семь человек. Для выполнения этой госзадачи комиссии необходимо собраться семь раз — два из которых уже прошли.
Председатель районной призывной комиссии Елена Леликова отмечает:
"Видно, что молодые люди хотят служить, и не боятся идти в армию".
Напомним, что по результатам первого заседания в российские войска призвали шестерых юношей из Бирюлева Западного.
Все будущие солдаты-срочники и их родители смогут посетить окружной День призывника, который пройдет в субботу, 21 апреля. Там их познакомят с условиями, которые ждут молодых людей в армии, и ответят на все, интересующие вопросы.
Кроме этого в районе работает онлайн служба, где можно получить правовую и информационную помощь.
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
Камеры на ТТК начали штрафовать грузовики за выезд на запрещенные полосы Ярмарочный сезон откроется в Бирюлеве Западном Мусорный контейнер установили на специальную площадку после обращения на портал «Наш город»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня16
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой161
У Порошенко нашли секретную фабрику172
Кобзон выбрал место на кладбище80
Америка решила помешать Трампу12
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение