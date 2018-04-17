В Бирюлево Западном призвали двадцать шесть человек в армию

Двадцать шесть человек из Бирюлева Западного призвали в армию во время второго заседания весенней призывной комиссии в понедельник, 16 апреля.

Всего за нынешнюю весеннюю кампанию планирую отправить служить пятьдесят семь человек. Для выполнения этой госзадачи комиссии необходимо собраться семь раз — два из которых уже прошли.

"Видно, что молодые люди хотят служить, и не боятся идти в армию".

Напомним, что по результатам первого заседания в российские войска призвали шестерых юношей из Бирюлева Западного.

Все будущие солдаты-срочники и их родители смогут посетить окружной День призывника, который пройдет в субботу, 21 апреля. Там их познакомят с условиями, которые ждут молодых людей в армии, и ответят на все, интересующие вопросы.

Кроме этого в районе работает онлайн служба, где можно получить правовую и информационную помощь.