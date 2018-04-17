Почему большевики отдали Украине Одессу и Донбасс

Территориальные споры о принадлежности тех или иных округов к УССР или РСФСР велись между советскими республиками вплоть до 1928 года. Никто не хотел уступать важные в социально-экономическом плане регионы.

Октябрьская революция отклика не нашла

Украинская Центральная Рада, собравшаяся после Февральской революции в начале весны 1917 года, постановила, что Украина в новых политических условиях должна быть автономной, но в составе России . Политика, проводимая Временным правительством, объединенным украинским революционным движением поддерживалась. После того как в октябре большевики свергли правительство Керенского, это событие не нашло широкого отклика на Украине, где партия Ленина не пользовалась поддержкой политического большинства. Однако в Донбассе большевикам удалось взять власть в свои руки.

В декабре 1917 года СНК РСФСР направил Центральной Раде обращение, где сообщалось о признании СНК Народной Украинской Республики, украинцам дали понять, что Россия рассмотрит все варианты федеративного и иного сосуществования с НУР, лишь бы они определились со своими политическими предпочтениями в пользу большевиков. С конца декабря после Первого Всеукраинского съезда Советов, провозгласившего создание УССР, на Украине сосуществовали два государства — подконтрольное Центральной Раде и большевистское.

В январе следующего года большевики выбили белых из Киева и ряда других крупных украинских городов. Однако уже в марте им пришлось подписать сепаратный Брест-Литовский мир с немцами и передать Украину в юрисдикцию Германии и Австро-Венгрии. До 1920 года советская власть не распространялась на всю территорию этого государства, поделенного на самопровозглашенные республики, коих там было более полутора десятков.

Мятежный Донбасс

В январе 1918 года образовалась Донецко-Криворожская советская республика. Донбасс всегда имел огромное промышленно-экономическое значение для России. Вновь созданная республика объявила о неподчинении Центральной Раде. Спустя месяц в Харькове провозгласили Донецкую республику, председателем Совета Народных Комисаров которой стал большевик Ф. Сергеев. Как доложили Ленину, республика теперь является частью РСФСР.

«В целях интернационализма»

К концу весны всю территорию Украины оккупировали интервенты. Они выбрали гетманом П. Скоропадского, который правил всего несколько месяцев, затем его сменил С. Петлюра. К осени 1918 года РККА активизировала наступательные действия на востоке Украины, председателем созданного Украинского Реввоенсовета был избран И. Сталин. «Донкривбасс» (по-ленински, «Кривдонбасс») Сталин по прямому указанию Ленина как территориально-политическую автономию должен был ликвидировать, присоединив Донецкую республику к Украине «в целях интернационализма». С 1919 года процесс территориального формирования УССР вступил в активную фазу. В состав советской республики на тот момент входили 9 губерний. К началу 1920 года РККА заняла восточную, центральную и правобережную части Украины, а к декабрю почти вся республика была очищена от белых и интервентов. Согласно трехстороннему договору, который подписали УССР, РСФСР и Польша , Западная Украина отошла полякам.

В составе СССР

В конце 1922 года Украинская ССР вместе с Закавсказской, Белорусской республиками и РСФСР влилась в новое политическое образование — СССР. Донбасс и Новороссия по союзному договору отходили Украине. В республике велись яростные споры о территориальном подчинении Таганрогского и Шахтинского округов, представлявших большую ценность в промышленном отношении. В конечном итоге после сложных и продолжительных переговоров в октябре 1924 года состоялась передача Шахтинского, Сулиновского, Владимирского, Усть-Белокалитвенского, Ленинского, Глубокинского, Федоровского , Каменского, Николаевского, Матвеево-Курганского и Советинского районов в состав России. Российским становился и Таганрог с частями еще 4 районов.

Одновременно с этим согласно территориальным притязаниям УССР Украине отошли несколько территорий центрально-черноземного региона России — отчасти «по этнографическим соображениям» (по преобладанию украинского населения). В январе 1925 года решением спецкомиссии ЦИК СССР под председательством М. Калинина был окончательно решен вопрос о новых границах Украины и Росиии — Украине передавались южные части Грайворонского уезда и Муромской волости, часть Путивльского и Курского уездов, Троицкая волость Валуйского уезда Воронежской губернии, часть Уразовской волости, свыше десятка селений Брянской губернии и Семеновская волость Гомельской губернии. В свою очередь, России отошла часть украинской Донецкой губернии.

Территориальные споры между УССР и РСФСР с передачей ряда сел Брянской и Курской губерний продолжались до 1928 года, когда этот вопрос был уже окончательно решен.