Почему Сталин в 1946-1948 гг. отменил призыв в Советскую армию

Понеся огромные потери в годы Великой Отечественной войны, Советский Союз пошел на то, чтобы в течение трех лет не проводить всеобщий призыв в армию. Под страхом уголовного наказания молодежь призывного возраста была обязана трудиться на мирном фронте.

Александр II ввел повинность для всех

Впервые в истории воинского призыва, Петр Первый предпринял успешную попытку набора рекрутов в 1699 году. В 1705 году царь-реформатор, погрязший в многолетней войне с Карлом XII, объявил о первом всеобщем призыве, на основании которого была собрана регулярная армия, разгромившая шведов под Полтавой . А с 1 января 1874 года уже в эпоху царствования Александра Второго была введена всеобщая воинская повинность.

Закон 1939 года

В Советском Союзе довоенный призыв осуществлялся по закону о всеобщей воинской повинности от 1939 года, который не изменялся до 1949 года. Призывной возраст уменьшался с 21 до 19 лет, а тех, кто окончил средние школы, забирали в армию с 18 лет.

На мирные рельсы

Пойти на временную отмену призыва — стало беспрецедентным поступком советского руководства с момента образования Красной Армии в силу сложившихся тяжелых экономических обстоятельств, вызванных последствиями разрешений самой кровопролитной войной XX века. По официальным данным, количество погибшего населения в годы второй мировой войны составило более 30 миллионов человек, большая часть страны находилась в руинах, вся экономика и сельское хозяйство были поставлены на «военные рельсы», с которых надо было все заново переводить на мирное, гражданское строительство.

Атом и село

Молодые люди имели возможность ознакомиться через правительственную печать с несколькими указами Президиума Верховного Совета СССР, согласно которым их направляли в трудовую армию. Они ехали на стройки, занимали трудовые места на предприятиях тяжелой промышленности, восстанавливали разрушенные объекты по всей стране. Страна в первом послевоенном 1946 году активно вступил в атомную гонку, запустив атомный реактор — нужны были свободные рабочие люди для работы на разных секретных объектах, в том числе и атомных проектов. Помощь их была неоценимой. Страна переживала острую нехватку во всем: во многих регионах страны назревала угроза голодных эпидемий, люди питались, чем придется, не хватало продовольствия, в сельском хозяйстве была разрушена войной большая часть пахотных земель. В РСФСР по официальным данным количество больных дистрофией достигало 600 тысяч человек. Сельское хозяйство нужно было срочно восстанавливать. Невиданных размахов приобретает преступность, на борьбу с которой также направлялись призывники: они могли получать на милицейских должностях вполне хорошую по тем временам заработную плату — около 800 рублей (300 рублей получал обычный рабочий).

ФЗО — замена армии

Все подрастающее трудоспособное поколение было направлено на восстановление народного хозяйства. Более того, после 1948 года вплоть до 1953 года определенна категория юношей призывалась не в армию, а направлялись учиться в ФЗО согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1948 года «О призыве (мобилизации) в школы фабрично-заводского производства подлежащих призыву в армию граждан мужского пола, рождения 1928 года». Причем молодые люди, которые по тем или иным причинам пытались уклониться от этого типа призыва в школу, подлежали уголовной ответственности как лица, совершившие уклонение от прохождения действительной воинской службы.

Солдат было много

Вторая основная причина отмена призыва в армию — это огромная численность Советской армии, достигшей к 1945 году по количеству солдат 11,5 миллиона человек. Такой перебор был явно неподъемным для экономики страны. Кроме того, необходимость поддержания в боевой готовности в мирное время такого огромного количества солдат отпадала сама собой, так как правительство Советского Союза не планировало в ближайшие годы проведение широкомасштабных боевых действий. По решению Президиума Верховного Совета СССР с 1945 года начались увольнения из армии, которые продолжались вплоть до 1948 года: на тот момент количество военнослужащих в действующей армии составляли 2,874 миллиона человек.

Согласно данным, предоставленным начальником Главного мобилизационного управления штаба армии, по состоянию на 18 июня 1947 года количество демобилизованных солдат и сержантов составило 8 698 502 человека. Такое стремительное сокращение численности ряд историков связывают с тем, что популярность некоторых военачальником после победной война набрала среди населения невиданную силу, а в среде военных — особенно. Это вызывало обеспокоенность в Москве . Сохранение политического контроля над многомиллионной армией вооруженных солдат становилось важной проблемой. Необходимо было не только сократить количество солдат в несколько раз, но и провести определенную работу среди высшего командного состава: в 1946 году состоялось печально знаменитое «трофейное» дело в отношении маршала Георгия Жукова, который был смещен с поста командующего сухопутными войсками. А после этого была проведена реформа по сокращению количества военных округов.

Вторая попытка отмены