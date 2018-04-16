Оправданный по делу о расизме футболист не злится на обвинителя

Нападающий «Вест Бромвича» Джей Родригес , которого обвинил в расизме защитник «Брайтон & Хоув» Гаэтан Бонг, оправдан комиссией Футбольной ассоциации Англии . В своей речи Родригес сообщил, что он всегда был против расизма и не держит зла на заявителя.

В январе 2018 года Бонг сообщил, что Родригес во время матча чемпионата Англии сказал ему «ты черный, ты воняешь», демонстративно закрыв нос.

— Это был трудный и напряженный период для меня и моей семьи, — приводит Sun слова Родригеса. — Хочу выразить, во-первых, облегчение, а во-вторых, мою поддержку в борьбе против расизма в какой бы форме он ни проявлялся. Я не злюсь на Гаэтана, но разочарован, что он решил публично осудить меня в СМИ до того, как представил свои доказательства в трибунал.