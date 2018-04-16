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Устройство иконостаса в храме Державной иконы Божией Матери завершится в июне
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Устройство иконостаса в храме Державной иконы Божией Матери завершится в июне 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Депутат Государственной думы, советник мэра Москвы Владимир Ресин посетил храм Державной иконы Божией Матери в субботу, 14 апреля.
Владимир Ресин периодически проводит выездные совещания по строительству православных храмов. В этот раз депутат побывал в трех окружных храмах: районов Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Братеево.
Первой церковью, которую посетил Владимир Ресин, стал местный храм, который был возведен 10 лет назад, в 2008 году. Его строительство проводилось на пожертвования прихожан. По состоянию на сегодняшний день в церкви уже промыли и побелили стены, идет устройство иконостаса, высота которого 12 метров. По словам настоятеля храма Митрофана Гудкова, закончить эти работы планируется до 10 июня.
Напомним, что рядом с церковью строится дом-причта. Там сейчас идет отделка. Впервые на обходе Владимира Ресина ему представили большой светлый зал с шестиметровыми стенами. В будущем здесь планируется проводить различные праздники, организованные, например, воспитанниками Воскресной школы.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/16/39936/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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