Устройство иконостаса в храме Державной иконы Божией Матери завершится в июне

Владимир Ресин периодически проводит выездные совещания по строительству православных храмов. В этот раз депутат побывал в трех окружных храмах: районов Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Братеево.

Первой церковью, которую посетил Владимир Ресин, стал местный храм, который был возведен 10 лет назад, в 2008 году. Его строительство проводилось на пожертвования прихожан. По состоянию на сегодняшний день в церкви уже промыли и побелили стены, идет устройство иконостаса, высота которого 12 метров. По словам настоятеля храма Митрофана Гудкова, закончить эти работы планируется до 10 июня.

Напомним, что рядом с церковью строится дом-причта. Там сейчас идет отделка. Впервые на обходе Владимира Ресина ему представили большой светлый зал с шестиметровыми стенами. В будущем здесь планируется проводить различные праздники, организованные, например, воспитанниками Воскресной школы.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/16/39936/