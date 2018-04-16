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Москалькова считает дискриминационным запрет женщинам занимать летные должности в армии
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Москалькова считает дискриминационным запрет женщинам занимать летные должности в армии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает дискриминацией женщин существующий в армии запрет на занятие ими летных должностей.
"Права занимать летные должности в армии женщины лишены: в летные училища их не принимают, а на летные должности не назначают. Такое положение, по мнению уполномоченного, нарушает равенство прав мужчины и женщины", — говорится в докладе омбудсмена, который будет опубликован в "Российской газете".
В нем говорится также, что в российской армии на различных должностях проходят службу более 45 тыс. военнослужащих-женщин, большинство из них служат в подразделениях связи, тыла, в медицинской службе, в военных учебных заведениях и некоторых других.
"По мнению уполномоченного, Минздраву России и Минтруда России необходимо еще раз рассмотреть список запрещенных для женщин профессий на предмет его актуальности в современных условиях. При этом список должен отвечать вопросам безопасности женщин и их возможности переносить повышенные нагрузки", — говорится в докладе.
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