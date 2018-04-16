Москалькова считает дискриминационным запрет женщинам занимать летные должности в армии

"Права занимать летные должности в армии женщины лишены: в летные училища их не принимают, а на летные должности не назначают. Такое положение, по мнению уполномоченного, нарушает равенство прав мужчины и женщины", — говорится в докладе омбудсмена, который будет опубликован в "Российской газете"

В нем говорится также, что в российской армии на различных должностях проходят службу более 45 тыс. военнослужащих-женщин, большинство из них служат в подразделениях связи, тыла, в медицинской службе, в военных учебных заведениях и некоторых других.