7 девушек из Самарской области добровольно отправятся в армию

Весенняя призывная кампания, стартовавшая 1 апреля, продлится до 15 июля. В армию самарцы сегодня идут гораздо охотнее. Об этом на пресс-конференции рассказали представители военных комиссариатов региона. Они подчеркнули: качество комплектования войск растет. Отмечается тенденция улучшения здоровья солдат. Новшество этого призыва: добровольцы, которые не прошли в прошлые года на службу по состоянию здоровья, могут вновь попытать удачу. Также отмечено, что молодые самарцы стали чаще выбирать военные вузы. В них поступили уже 727 жителей области. Набор проводится до середины мая.

Военный комиссар Самарской области Александр Даньшин рассказывает, что через призывные комиссии уже прошли 2250 человек, из них 236 — призваны.