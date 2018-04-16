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7 девушек из Самарской области добровольно отправятся в армию
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7 девушек из Самарской области добровольно отправятся в армию 

ТРК Губерния 2 часа назад
Весенняя призывная кампания, стартовавшая 1 апреля, продлится до 15 июля. В армию самарцы сегодня идут гораздо охотнее. Об этом на пресс-конференции рассказали представители военных комиссариатов региона. Они подчеркнули: качество комплектования войск растет. Отмечается тенденция улучшения здоровья солдат. Новшество этого призыва: добровольцы, которые не прошли в прошлые года на службу по состоянию здоровья, могут вновь попытать удачу. Также отмечено, что молодые самарцы стали чаще выбирать военные вузы. В них поступили уже 727 жителей области. Набор проводится до середины мая.
Военный комиссар Самарской области Александр Даньшин рассказывает, что через призывные комиссии уже прошли 2250 человек, из них 236 — призваны.
Всего этой весной планируется призвать 2859 человек. Отдавать долг Родине они будут в самых разных военных частях страны: от Дальнего Востока до Калининграда. Ждут новобранцев и в Крыму. 3 человека выбрали альтернативную службу, четверо — спортивную роту, двое — научную, 15 пополнят ряды Президентского полка. Отправка запланирована на 24 апреля. На встрече говорили и о военной службе по контракту. В числе добровольцев — 300 человек, 7 из которых — девушки.
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