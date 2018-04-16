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В основание храма во имя святого равноапостольного князя Владимира заложен первый камень
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В основание храма во имя святого равноапостольного князя Владимира заложен первый камень 

Управа района Новогиреево 3 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
В минувшее воскресенье в строящемся в Новогирееве храме после Божественной литургии состоялась закладка первого камня
В дни Пасхальных торжеств в Новогирееве состоялось знаковое историческое событие для прихода Храма святого Феодора Ушакова — закладка первого камня в основание строящегося Храма во имя святого равноапостольного князя Владимира.
После Божественной литургии, которую в этот день провел в новогиреевском храме викарий Патриарха в Восточном округе епископ Пантелеимон, состоялся специальный молебен с освещением закладного камня. Затем, в 11.30 начался светский праздник в честь знаменательного события — праздничный пасхальный обед с угощениями и концертная программа.
Фото — Александр Калугин.
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