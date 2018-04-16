Солдаты-срочники со всей России помогут в поисках погибших в ВОВ на Дону

Поиски погибших в Великой Отечественной войне красноармейцев на территории Ростовской области ведутся до сих пор. Руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков обратился к военным за помощью. «Командующий Южного военного округа своим распоряжением на помощь поисковикам определил воинские части и подразделения, и мы будем теперь совместно с Минобороны работать. От этого наши поисковые работы станут масштабнее, раньше такого не было. У военнослужащих из разных регионов будет возможность больше узнать о примерах героизма и самопожертвования во время войны, об истории донской земли». Активисты сами будут решать, сколько солдат примет участие в раскопках. Ведь в зависимости от сложности участка и людей нужно разное количество. Так, например, при раскопках братской могилы моряков в Неклиновском районе привлекут более сотни военнослужащих. Они будут жить в лагере вместе с волонтерами, палатками и оборудованием их обеспечит армия РФ Поисковое объединение Миус-Фронт — это патриотическое объединение людей, занимающихся поиском без вести пропавших бойцов ВОВ. В прошлом году ростовскими поисковиками было поднято свыше трех сотен останков погибших бойцов и командиров Красной армии.