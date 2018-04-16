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Солдаты-срочники со всей России помогут в поисках погибших в ВОВ на Дону
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Солдаты-срочники со всей России помогут в поисках погибших в ВОВ на Дону 

Деловое сообщество 4 часа назад
Поиски погибших в Великой Отечественной войне красноармейцев на территории Ростовской области ведутся до сих пор. Руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков обратился к военным за помощью.
«Командующий Южного военного округа своим распоряжением на помощь поисковикам определил воинские части и подразделения, и мы будем теперь совместно с Минобороны работать. От этого наши поисковые работы станут масштабнее, раньше такого не было. У военнослужащих из разных регионов будет возможность больше узнать о примерах героизма и самопожертвования во время войны, об истории донской земли».
Активисты сами будут решать, сколько солдат примет участие в раскопках. Ведь в зависимости от сложности участка и людей нужно разное количество. Так, например, при раскопках братской могилы моряков в Неклиновском районе привлекут более сотни военнослужащих. Они будут жить в лагере вместе с волонтерами, палатками и оборудованием их обеспечит армия РФ.
Поисковое объединение Миус-Фронт — это патриотическое объединение людей, занимающихся поиском без вести пропавших бойцов ВОВ. В прошлом году ростовскими поисковиками было поднято свыше трех сотен останков погибших бойцов и командиров Красной армии.
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