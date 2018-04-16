В ФРГ состоялись памятные мероприятия по случаю 73-й годовщины взятия Зееловских высот Красной Армией

Главное из них состоялось на известном всему миру мемориальном комплексе «Зееловские высоты» с грандиозным памятником Советскому Солдату –— Победителю.

В городе Зеелов (земля Бранденбург, ФРГ ) состоялось торжественно-траурное мероприятие по случаю 73-й годовщины взятия Зееловских высот Красной Армией.

Его участники собрались на мемориальном комплексе «Зееловские высоты», чтобы почтить память павших и возложить венки к памятнику Советскому Солдату. Среди них были врио руководителя Представительства Министерства обороны (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ А. Грибовский и сотрудники Посольства России в Германии, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Германии Д. Сидоренко, глава администрации округа Меркиш-Одерланд Г. Шдмидт.

Более 30 тысяч советских воинов покоятся на советском воинском захоронении в Зеелове. 16 — 19 апреля 1945 года здесь шли ожесточённые бои. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова окружили и уничтожили 9-ю гитлеровскую армию.

Успех данной операции позволил сделать штурм Берлина менее кровопролитным и ускорить разгром фашистской Германии.