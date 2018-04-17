Звезды эстрады и политики проводили призывников в армию

Будущих солдат района 13 апреля проводили в армию звезды эстрады, именитые деятели культуры и политики.

Мероприятие прошло в рамках акции «Москвичи на службе России . Звездный призыв».

—Парни из Москвы достойно прослужат и уже через год вернутся с гордо поднятой головой, — рассказал Алексей Шапошников.

Кстати, 250 выпускников московских высших учебных заведений отслужили в научных ротах армии России за последние три года.