Звезды эстрады и политики проводили призывников в армию 

Будущих солдат района 13 апреля проводили в армию звезды эстрады, именитые деятели культуры и политики.
Мероприятие прошло в рамках акции «Москвичи на службе России. Звездный призыв».
Концерт состоялся в Центральном академическом театре российской армии. Участников поздравил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Он отметил, что такие «проводы» стали доброй традицией.
—Парни из Москвы достойно прослужат и уже через год вернутся с гордо поднятой головой, — рассказал Алексей Шапошников.
На сайте газеты «Вечерняя Москва» сообщили, что молодых людей в армию провожали Александр Буйнов, Василий Лановой, », арт-группа «Soprano» Турецкого, танцевальный коллектив «Тодес» Аллы Духовой и другие артисты.
Кстати, 250 выпускников московских высших учебных заведений отслужили в научных ротах армии России за последние три года.