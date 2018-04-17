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Звезды эстрады и политики проводили призывников в армию
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Звезды эстрады и политики проводили призывников в армию 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Будущих солдат района 13 апреля проводили в армию звезды эстрады, именитые деятели культуры и политики.
Мероприятие прошло в рамках акции «Москвичи на службе России. Звездный призыв».
Концерт состоялся в Центральном академическом театре российской армии. Участников поздравил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Он отметил, что такие «проводы» стали доброй традицией.
—Парни из Москвы достойно прослужат и уже через год вернутся с гордо поднятой головой, — рассказал Алексей Шапошников.
На сайте газеты «Вечерняя Москва» сообщили, что молодых людей в армию провожали Александр Буйнов, Василий Лановой, », арт-группа «Soprano» Турецкого, танцевальный коллектив «Тодес» Аллы Духовой и другие артисты.
Кстати, 250 выпускников московских высших учебных заведений отслужили в научных ротах армии России за последние три года.
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